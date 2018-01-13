В ночь на 14 января на Алтай придут сильные морозы

В ночь на 14 января в большинстве районов Алтайского края буде снег, местами метель, утром при прояснении изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ожидается до -33, сообщает алтайский ЦГМС.
Ночью будет дуть западный ветер скоростью 4-9 м/с с усилением до 14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до -16...-22
В Барнауле временами будет идти снег, утром ожидается изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет -25...-27, а днем потеплеет до -18.. -20.
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