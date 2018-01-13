В ночь на 14 января на Алтай придут сильные морозы

Ночью будет дуть западный ветер скоростью 4-9 м/с с усилением до 14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до -16...-22

В Барнауле временами будет идти снег, утром ожидается изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет -25...-27, а днем потеплеет до -18.. -20.