В новом дачном сезоне барнаульским садоводам придется раскошелиться дополнительно

Напомним, с 1 января тарифы на вывоз и утилизацию мусора для жильцов многоквартирных и частных домов Барнаула увеличились более чем на 78%. Между тем, у дачников плата за вывоз мусора тоже должна будет увеличиться.

Председатель правления одного из садоводств рассчитал: если в прошлом году общие затраты садоводческого товарищества составили в 187 тыс. рублей (за сезон), то в этом придется заложить в смету 400 тыс. Соответственно, и садоводам придется предъявить больше, чем в прошлом году.

"Жулики и воры!"

Сама по себе сумма, которую теперь будут платить садоводы в этом садоводстве, невелика. По расчетам нашего источника, в прошлом году платили по 175 рублей с участка. В этом будет 380-400 рублей. За сезон.

Но многие приезжают на дачу только на выходные (а иногда еще и разок в течение недели). В своих квартирах в городе они платят за вывоз мусора по полной, хотя 3-4 дня в квартире летом проводят на даче. Получается, двойная оплата, говорит собеседник.

Вообще же, в садоводствах, где 50-60% пенсионеры, любое повышение платы воспринимают остро. "Когда мы рассказываем о необходимости увеличения сметы, только и слышим: жулики! воры!", — сказал собеседник altapress.ru.

Нельзя не повысить

Новую смету вынесут на общее собрание членов садоводческого товарищества, которые проходят весной. И в смету придется включить еще и повышение зарплат работникам. "Нашим сторожам мы платим МРОТ. С 1 января он повысился. Плюс 15% сверху — районный коэффициент", — говорит садовод.

Причем не повысить зарплату никак нельзя: К чему это приведет? Взносы садоводов должны по этой причине увеличиться на 10-15%. С 1 мая МРОТ снова возрастет, и зарплаты надо будет снова увеличить. Но к этому времени в садоводствах уже пройдут общие собрания, без который внести изменения в смету нельзя, так что, возможно, это решение на кошельках наших дачников скажется только в следующем году.

Кроме того, с 1 июля немного подорожает электричество.

И все же сказать, насколько возрастут расходы садоводов в Барнауле в целом, наш собеседник затруднился. Во-первых, где-то нанято больше работников, где-то меньше. Во-вторых, председатель правления, чтобы не допустить резкого увеличения взносов садоводов, может урезать хозяйственные расходы.

Но хотя бы небольшое увеличение он считает неизбежным.

Справка

Роста платы жителей за вывоз мусора связан с увеличением в 6,6 раз тарифа, по которому барнаульский полигон принимает отходы у мусоровозов. В этот тариф впервые включили плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) - ее должен уплатить сам полигон. Соответственно, свои затраты он переложил на владельцев мусоровозв, а те на своих клиентов, у которых они забирают мусор.