В Новосибирске автомобиль насмерть сбил девушку из Алтайского края

В Новосибирске 3 марта погибла жительница Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Сообщается, что в субботу, 3 марта, в 18:50 38-летний житель Новосибирска, который был за рулем автомобиля Peugeot, ехал по улице Островского. Около дома №186 он наехал на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая оказалась жительницей Алтайского края. Ее доставили в больницу, где вскоре скончалась.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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