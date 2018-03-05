В Новосибирске автомобиль насмерть сбил девушку из Алтайского края

Сегодня, 09:42.
Происшествия

В Новосибирске 3 марта погибла жительница Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. 

Пешеходный переход.
Пешеходный переход. Фото: Михаил Хаустов.

Сообщается, что в субботу, 3 марта, в 18:50 38-летний житель Новосибирска, который был за рулем автомобиля Peugeot, ехал по улице Островского. Около дома №186 он наехал на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Пострадавшая оказалась жительницей Алтайского края. Ее доставили в больницу, где вскоре скончалась. 

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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