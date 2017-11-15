В Новосибирске будут судить серийного маньяка, который семь лет убивал женщин

Со своими жертвами Евгений знакомился на улицах Новосибирска и приглашал приятно провести время. Согласившихся девушек он отвозил на своей машине в безлюдное место, где убивал и расчленял. Останки погибших женщин он прятал в различных частях города и его окрестностях. Возраст жертв убийцы от 18 лет до 31 года.

Маньяка искали много лет. Отрабатывались различные версии, по которым проверили более 5 тысяч мужчин, допросили более 8 тысяч свидетелей и провели свыше 300 экспертиз.

Следователям СКР помогли современные молекулярно-генетические исследования. На изъятых при осмотрах фрагментов тел потерпевших предметах нашли генотип предполагаемого серийного убийцы. Этот генотип сравнили с биологическими образцами мужчин, чтобы определить причастность к совершению преступлений.

Так, в прошлом году удалось установить совпадение обнаруженного генотипа с биологическим образцом Евгения Ч., которого ранее проверяли на причастность к другому преступлению на территории области.

Задержали обвиняемого в апреле 2016 года. Вину в совершении убийств он не признал, эксперты посчитали его вменяемым.