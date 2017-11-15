В Новосибирске будут судить серийного маньяка, который семь лет убивал женщин

В Новосибирске Следком передал в суд дело бывшего сотрудника вневедомственной охраны 52-летнего Евгения Ч., который обвиняется в убийствах 19 молодых женщин. По данным следствия, обвиняемый убивал с 1998 по 2005 год. Но задержать серийного убийцу удалось только в 2016-м.
Со своими жертвами Евгений знакомился на улицах Новосибирска и приглашал приятно провести время. Согласившихся девушек он отвозил на своей машине в безлюдное место, где убивал и расчленял. Останки погибших женщин он прятал в различных частях города и его окрестностях. Возраст жертв убийцы от 18 лет до 31 года.
Маньяка искали много лет. Отрабатывались различные версии, по которым проверили более 5 тысяч мужчин, допросили более 8 тысяч свидетелей и провели свыше 300 экспертиз.
Следователям СКР помогли современные молекулярно-генетические исследования. На изъятых при осмотрах фрагментов тел потерпевших предметах нашли генотип предполагаемого серийного убийцы. Этот генотип сравнили с биологическими образцами мужчин, чтобы определить причастность к совершению преступлений.
Так, в прошлом году удалось установить совпадение обнаруженного генотипа с биологическим образцом Евгения Ч., которого ранее проверяли на причастность к другому преступлению на территории области.
Задержали обвиняемого в апреле 2016 года. Вину в совершении убийств он не признал, эксперты посчитали его вменяемым.
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