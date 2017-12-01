В Новосибирске мужчина упал с парапета набережной

Мужчина упал на берег напротив плавучего ресторана "Чайка". Спасатели уложили мужчину на жесткий транспортировочный щит и донесли до машины скорой помощи, пишут "НГС.Новости".

Мужчине примерно 40–50 лет. Во время транспортировки он был в сознании и трезвый, но не разговаривал. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшему.