В Новосибирске мужчина упал с парапета набережной

В Новосибирске мужчина получил серьезные травмы после падения с парапета набережной. Высота, с которой упал пострадавший — около восьми метров, сообщает Сиб.фм.
Мужчина упал на берег напротив плавучего ресторана "Чайка". Спасатели уложили мужчину на жесткий транспортировочный щит и донесли до машины скорой помощи, пишут "НГС.Новости".
Мужчине примерно 40–50 лет. Во время транспортировки он был в сознании и трезвый, но не разговаривал. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшему.
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