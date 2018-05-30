Река из вина и водки разлилась по полу в новосибирском магазине

30 мая в Новосибирске в магазине сети "Холди Дискаунтер" рухнула стеллаж с алкогольной продукцией. По полу растеклись алкогольные ручьи, слившиеся в маленькую "пьяную" речку, пишет "Инцидент Новосибисрк".
В новосибирском магазине рухнула полка со спиртным. 30 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
В новосибирском магазине рухнула полка со спиртным. 30 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
"Авария" произошла в 13:00 в магазине на улице Дачной. Разлившиеся водку и вино убирают тряпками и специальным электрополотером. О пострадавших не сообщается.
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