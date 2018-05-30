Река из вина и водки разлилась по полу в новосибирском магазине

В новосибирском магазине рухнула полка со спиртным. 30 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В новосибирском магазине рухнула полка со спиртным. 30 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

"Авария" произошла в 13:00 в магазине на улице Дачной. Разлившиеся водку и вино убирают тряпками и специальным электрополотером. О пострадавших не сообщается.