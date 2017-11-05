В Париже открыли ресторан для нудистов

Первый в стране ресторан для нудистов получил название O’Naturel. Он вмещает 40 человек. Средний чек составит 30 евро, сообщает DailyMail.

На входе гостей просят полностью снять одежду. При этом с улицы происходящего внутри не видно — окна специально затемнены. Это устраивает и жителей окружающих домов, которые заявили журналистам, что происходящее внутри их не волнует, лишь бы снаружи все выглядело пристойно.