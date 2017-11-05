В Париже открыли ресторан для нудистов

В Париже открыли первый во Франции ресторан для нудистов. Его посетители будут есть полностью обнаженными. Всю одежду придется оставлять в гардеробе, сообщает сайт Ura.ru.
Первый в стране ресторан для нудистов получил название O’Naturel. Он вмещает 40 человек. Средний чек составит 30 евро, сообщает DailyMail.
На входе гостей просят полностью снять одежду. При этом с улицы происходящего внутри не видно — окна специально затемнены. Это устраивает и жителей окружающих домов, которые заявили журналистам, что происходящее внутри их не волнует, лишь бы снаружи все выглядело пристойно.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.