В Парламентском центре обсудили проекта плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства

— План мероприятий, проводимых в рамках "Десятилетия детства" сейчас находится на подготовке в Министерстве труда и социальной защиты РФ, и у нас есть отличная возможность предложить свои идеи, замыслы с учётом региональной специфики, особенностей города Барнаула, Алтайского края. Этот опыт будет полезен нам не только при реализации программы Десятилетия детства, но и в других, не затронутых Проектом мероприятиях: доступность спортивной и эстетической подготовки, поощрение талантов, работа с ребятами, у которых ограниченные физические возможности и многое другое.