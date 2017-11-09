В Пентагоне рассказали, как военные будут вести космическую войну

Глава Космического командования ВВС США генерал Джон Раймонд разъяснил, как Пентагон намерен вести "космическую войну", сообщает РИА Новости.
"Существует множество способов, и я не буду вдаваться в детали того, что мы можем сделать, а что нет. Однако мы работаем по всем направлениям, начиная от изменения траектории вплоть до применения кинетического оружия", — сказал Раймонд.
Генерал добавил, что к 2030 году американские ВВС получат космический флот, позволяющий выявлять и сдерживать потенциальные угрозы, а также при необходимости выводить аппараты противника из строя.
США ведут разработки средств защиты от гипотетической атаки в космосе.
Беспокойство Пентагона вызывает Россия, которая занимается исследованием противоспутникового оружия по крайней мере с 1980-х годов. Кроме того, поводом для озабоченности американского министерства обороны является Китай, который в 2007 году провел испытания баллистической ракеты, сбив спутник на орбите, пишет trud.ru.
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