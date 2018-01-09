В период праздников сбоев в энергоснабжении Алтайского края не допущено

Персонал "Алтайэнерго" на протяжении всех выходных дней вел постоянный контроль технического состояния оборудования. К оперативному реагированию были готовы 244 аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные транспортом, необходимой техникой. В каждом из семи производственных отделений филиала по всей территории региона были подготовлены к работе 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Это передвижные дизель-генераторные установки, которые обеспечивают электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей на время устранения технологического нарушения.

Убедиться в способности энергетиков оперативно реагировать на непредвиденные ситуации смогли жители Курьинского района Алтайского края в первые дни нового года. Из-за неполадки на трансформаторе подстанции 110 кВ "Курьинская" без электроэнергии временно остались несколько населенных пунктов. Благодаря своевременно предпринятым действиям персонала производственного отделения Западные электрические сети в течение двух часов энергоснабжение жителей было восстановлено, а оборудование выведено в ремонт. Не дожидаясь окончания выходных дней, специалисты приступили к устранению неполадок в работе трансформатора. Ремонтные работы велись до полного устранения неисправности. Все потребители в это время снабжались электроэнергией в обычном режиме.

Все праздничные дни в филиале было организовано тесное взаимодействие с администрацией, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю. В особом режиме работал контакт – центр предприятия.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – оператор энергетических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн. километров линий электропередачи, 496 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА. В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 742,7 млрд. кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 215 тыс. человек. Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 904 млрд. рублей, что на 17,9% больше показателя 2015 года. При этом достигнута рекордная чистая прибыль в размере 98,3 млрд рублей, что на 20,5% выше, чем годом ранее. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 36 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Россети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,850 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 43 073 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).