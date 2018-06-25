В Петергофе нашли тело мужчины без головы и в лыжах

Обезглавленное тело мужчины в зимней одежде и кирзовых сапогах, к которым были прицеплены лыжи "Садко", обнаружили в старом сарае, пишет "Оперативное прикрытие".

Труп направлен в морг Николаевской больницы. Агентство уточняет, что правоохранители не заподозрили, что смерть была насильственной, сообщает "Росбалт".