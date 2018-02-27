В Подмосковье полиция задержала одиозного польского националиста, часто выступавшего на российском ТВ

Сегодня, 17:20.
Происшествия

Известного своими выступлениями на российском телевидении Томаша Мацейчука  задержали полицейские в подмосковных Мытищах, сообщает ТАСС. А по месту жительства иностранца прошли обыски.

Томаш Мацейчук.
Томаш Мацейчук. Фото: скрин с телепрограммы.

В правоохранительных органах не уточнили, за что задержан польский националист. Однако известно, что обыски в его квартире прошли по уголовному делу о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК РФ). Также полицейские проверяют законность пребывания поляка в России.

В ближайшее время, пишет ТАСС, дело Мацейчука будет передано в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров