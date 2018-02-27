В Подмосковье полиция задержала одиозного польского националиста, часто выступавшего на российском ТВ

В правоохранительных органах не уточнили, за что задержан польский националист. Однако известно, что обыски в его квартире прошли по уголовному делу о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК РФ). Также полицейские проверяют законность пребывания поляка в России.

В ближайшее время, пишет ТАСС, дело Мацейчука будет передано в суд.