Скончался режиссер Станислав Говорухин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что режиссер Станислав Говорухин скончался 14 июня в 10:37 в подмосковном санатории "Барвиха" от тяжелой продолжительной болезни, передает ТАСС.
О госпитализации Говорухина стало известно 13 июня, пишет РБК.
Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, будучи членом партии "Единая Россия", пишут РИА Новости. В 2000 году был кандидатом в президенты страны.
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