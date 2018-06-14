Скончался режиссер Станислав Говорухин

О госпитализации Говорухина стало известно 13 июня, пишет РБК.

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, будучи членом партии "Единая Россия", пишут РИА Новости. В 2000 году был кандидатом в президенты страны.









