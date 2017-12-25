В правительстве Алтайского края рассказали, как потратят деньги краевой адресной инвестиционной программы

Сегодня, 20:32.
Жизнь

В Алтайском крае приняли краевую адресную инвестиционную программу  (КАИП) на 2018 год. Ее объем увеличили почти на 20% по сравнению с 2017 годом. Он составил 5,9 млрд рублей, сообщает официальный сайт региона.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

В рамках КАИП предусмотрено финансирование из краевого бюджета работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе оказание финансовой поддержки для выполнения работ на объектах муниципальной собственности на условиях долевого участия с местными бюджетами. Выделение этих средств позволит осуществлять работы на 131 объекте, 64 из которых планируется завершить.

С привлечением средств федерального бюджета в сумме 1 миллиард 199,6 миллиона рублей построят:

  • школу в квартале 2008 Барнаула,
  • ФАПы и объекты водоснабжения на территориях ряда сельских населенных пунктов,
  • спортивный комплекс в селе Староалейское Третьяковского района
  • стадион в селе Кулунда Кулундинского района

Также продолжат реконструкцию противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске.

Реконструкция противотуберкулезного диспансера.
Реконструкция противотуберкулезного диспансера.

В КАИП 2018 года добавили приоритетное направление "Соцобеспечение", по которому с участием федеральных средств в Барнауле начнут реконструкцию корпуса Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Журавлики" с пристройкой бассейна и спортивного зала.

Также федеральные средства направят на создание инженерной защиты от наводнений в селе Быстрянка Красногорского района и селе Чарышское Чарышского района. На софинансирование мероприятий с федеральным бюджетом в КАИП предусмотрено 748,8 миллиона рублей

Наибольший объем средств КАИП направят на объекты сферы образования — два миллиарда 174,4 миллиона рублей. На средства КАИП 2018 года планируется построить:

  • школу на 550 учащихся в Барнауле,
  • школу сблокированной с детским садом в селе Покровка Локтевского района,
  • пристройки к школе в селе Ключи Ключевского района и к зданию детского сада в селе Завьялово Завьяловского района,

Кроме того, планируют завершить пристройку к школе в селе Новоегорьевское Егорьевского района, а также провести капитальные ремонты 19 школ и детских садов. После проектирования начнут строительство школы на 140 учащихся в селе Волчиха Волчихинского района.

В 2018 году планируют реконструировать и выполнить капитальный ремонт:

  • 15 городских и районных больниц и поликлиник,
  • начать строительство ожогового центра в Барнауле
Алтайские врачи получили новые машины скорой помощи.
Алтайские врачи получили новые машины скорой помощи.

Значительные средства предусмотрены на проектирование объектов. В их числе:

  • новый хирургический корпус краевого онкологического диспансера,
  • поликлиника в квартале 2002а Барнаула,
  • станция скорой медицинской помощи,
  • пять поликлиник в районных центрах Алтайского, Ребрихинского, Мамонтовского, Советского и Бурлинского районов

Всего на объекты здравоохранения предусмотрели 952,5 миллиона рублей.

В сфере "Культура" с привлечением 570,2 миллиона рублей краевых средств планируют:

  • продолжить реконструкцию Государственного художественного музея в Барнауле
  • сделать капитальный ремонт Драмтеатра в Рубцовске,
  • начать строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле
  • реконструировать Дом культуры в селе Крутиха Крутихинского района,
  • выполнить капитальный ремонт еще четырех объектов отрасли.
Стройка.
Стройка.

Из спортивных объектов в регионе планируют завершить строительство трех спортивных комплексов:

  • в селе Староалейское Третьяковского района,
  • в селе Кытманово Кытмановского района
  • в Змеиногорске

Также планируют начать строительство еще одного в Белокурихе. Планируют возобновить работы по строительству катка с искусственным льдом специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай" в Барнауле. Общий объем финансирования объектов этой отрасли в КАИП составил 415,6 миллиона рублей.

Предусмотрено выделение средств на:

  • строительство и реконструкцию объектов тепло- и водоснабжения,
  • продолжение комплексной компактной застройки сельских территорий,
  • строительство жилья для отдельных категорий граждан.

Продолжится выделение бюджетных средств на приобретение жилья для молодых семей и детей-сирот. Также в рамках КАИП запланирована реализация проектов по созданию инфраструктурных объектов для развития туристической отрасли.

Практически четверть объема средств КАИП — 1 миллиард 325 миллионов рублей — направят на финансирование проектов программы "80х80". По согласованию с государственными и муниципальными заказчиками в 2018 году планируют завершить строительство и капитальный ремонт 21 объекта программы "80х80".

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