В правительстве Алтайского края рассказали, как потратят деньги краевой адресной инвестиционной программы

В Алтайском крае приняли краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) на 2018 год. Ее объем увеличили почти на 20% по сравнению с 2017 годом. Он составил 5,9 млрд рублей, сообщает официальный сайт региона.
В рамках КАИП предусмотрено финансирование из краевого бюджета работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе оказание финансовой поддержки для выполнения работ на объектах муниципальной собственности на условиях долевого участия с местными бюджетами. Выделение этих средств позволит осуществлять работы на 131 объекте, 64 из которых планируется завершить.
С привлечением средств федерального бюджета в сумме 1 миллиард 199,6 миллиона рублей построят:
- школу в квартале 2008 Барнаула,
- ФАПы и объекты водоснабжения на территориях ряда сельских населенных пунктов,
- спортивный комплекс в селе Староалейское Третьяковского района
- стадион в селе Кулунда Кулундинского района
Также продолжат реконструкцию противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске.
В КАИП 2018 года добавили приоритетное направление "Соцобеспечение", по которому с участием федеральных средств в Барнауле начнут реконструкцию корпуса Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Журавлики" с пристройкой бассейна и спортивного зала.
Также федеральные средства направят на создание инженерной защиты от наводнений в селе Быстрянка Красногорского района и селе Чарышское Чарышского района. На софинансирование мероприятий с федеральным бюджетом в КАИП предусмотрено 748,8 миллиона рублей
Наибольший объем средств КАИП направят на объекты сферы образования — два миллиарда 174,4 миллиона рублей. На средства КАИП 2018 года планируется построить:
- школу на 550 учащихся в Барнауле,
- школу сблокированной с детским садом в селе Покровка Локтевского района,
- пристройки к школе в селе Ключи Ключевского района и к зданию детского сада в селе Завьялово Завьяловского района,
Кроме того, планируют завершить пристройку к школе в селе Новоегорьевское Егорьевского района, а также провести капитальные ремонты 19 школ и детских садов. После проектирования начнут строительство школы на 140 учащихся в селе Волчиха Волчихинского района.
В 2018 году планируют реконструировать и выполнить капитальный ремонт:
- 15 городских и районных больниц и поликлиник,
- начать строительство ожогового центра в Барнауле
Значительные средства предусмотрены на проектирование объектов. В их числе:
- новый хирургический корпус краевого онкологического диспансера,
- поликлиника в квартале 2002а Барнаула,
- станция скорой медицинской помощи,
- пять поликлиник в районных центрах Алтайского, Ребрихинского, Мамонтовского, Советского и Бурлинского районов
Всего на объекты здравоохранения предусмотрели 952,5 миллиона рублей.
В сфере "Культура" с привлечением 570,2 миллиона рублей краевых средств планируют:
- продолжить реконструкцию Государственного художественного музея в Барнауле
- сделать капитальный ремонт Драмтеатра в Рубцовске,
- начать строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле
- реконструировать Дом культуры в селе Крутиха Крутихинского района,
- выполнить капитальный ремонт еще четырех объектов отрасли.
Из спортивных объектов в регионе планируют завершить строительство трех спортивных комплексов:
- в селе Староалейское Третьяковского района,
- в селе Кытманово Кытмановского района
- в Змеиногорске
Также планируют начать строительство еще одного в Белокурихе. Планируют возобновить работы по строительству катка с искусственным льдом специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай" в Барнауле. Общий объем финансирования объектов этой отрасли в КАИП составил 415,6 миллиона рублей.
Предусмотрено выделение средств на:
- строительство и реконструкцию объектов тепло- и водоснабжения,
- продолжение комплексной компактной застройки сельских территорий,
- строительство жилья для отдельных категорий граждан.
Продолжится выделение бюджетных средств на приобретение жилья для молодых семей и детей-сирот. Также в рамках КАИП запланирована реализация проектов по созданию инфраструктурных объектов для развития туристической отрасли.
Практически четверть объема средств КАИП — 1 миллиард 325 миллионов рублей — направят на финансирование проектов программы "80х80". По согласованию с государственными и муниципальными заказчиками в 2018 году планируют завершить строительство и капитальный ремонт 21 объекта программы "80х80".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.