В производство "норвежских" шин на Алтае вкладывают 2 миллиарда рублей

По данным управления, в 2017 году АШК выпустил на рынок 30 новых моделей и увеличил объем производства на 8%. В 2018 году компания планирует прирасти еще на 17% и запустить еще 47 новинок, говорится на сайте компании.

Какие шины делает предприятие?

АШК производит покрышки для сельхозтехники, тракторов, грузовиков, спецтехники и внедорожников.

Пресс-служба АШК:

— Руководство предприятия понимает, что самые востребованные у потребителя шины уже запущены в производство. И сегодня нужны штучные модели, предназначенные для специализированного рынка.

Среди таких — широкопрофильные шины. Впервые завод будет производить покрышки шириной 120 см. Это позволит владельцам тракторов экономить: сейчас чтобы вписаться в жесткие требования по нагрузке на грунт, им приходится ставить двойные шины по 70 см.

Перспективы на заводе увидели и в нише специальной лесозаготовительной техники. Для этого АШК впервые начнет делать диагонально-опоясанных шины с усиленным каркасом.

Роман Радченко,

руководитель проектного офиса на АШК:

— Такие покрышки применяются, например, на мотоциклах. Потому что если сделать обычную радиальную шину, то боковина у нее будет слабая. Также шины с диагонально-опоясывающей конструкцией используют в гонках Formula1.

Также завод начнет выпуск новых 15-16-дюймовых шин для UAZ Patriot.

Почему шины "норвежские"?

В 2014 году "Коммерсантъ" писал, что крупнейший пакет акций АШК покупает один из крупнейших норвежских производителей шин — компания NorTec. Тогда на комбинате утверждали, что состав совета директоров не поменяется.

Однако в официальных источниках данных о собственниках компании altapress.ru не удалось найти "норвежский след". По данным kartoteka.ru производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" с уставным капиталом 800 млн рублей принадлежит московской фирме "ИнвестКом", в учредителях которой пять физлиц и компания "Партем".

Собственник компании "Нортек", зарегистрированной по адресу АШК на проспекте Космонавтов, — москвич Кирилл Васильев. Ранее он управлял заводом, когда тот принадлежал столичной финансово-промышленной группе "Нефтехимпром".

Как сообщил altapress.ru знакомый с ситуацией источник, АШК по-сути лишь использует бренд NorTec, чтобы его продукция была привлекательнее на рынке.

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