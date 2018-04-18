В производство "норвежских" шин на Алтае вкладывают 2 миллиарда рублей

В 2018 году "Алтайский шинный комбинат" (АШК) инвестирует 680 млн рублей в производство новых моделей покрышек. Ранее предприятие уже вложило в проект 1,2 млрд рублей. С 2017 года основную часть шин оно выпускает под норвежским брендом NorTec. Об этом рассказал начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов.
По данным управления, в 2017 году АШК выпустил на рынок 30 новых моделей и увеличил объем производства на 8%. В 2018 году компания планирует прирасти еще на 17% и запустить еще 47 новинок, говорится на сайте компании.
Какие шины делает предприятие?
АШК производит покрышки для сельхозтехники, тракторов, грузовиков, спецтехники и внедорожников.
Пресс-служба АШК:
— Руководство предприятия понимает, что самые востребованные у потребителя шины уже запущены в производство. И сегодня нужны штучные модели, предназначенные для специализированного рынка.
Среди таких — широкопрофильные шины. Впервые завод будет производить покрышки шириной 120 см. Это позволит владельцам тракторов экономить: сейчас чтобы вписаться в жесткие требования по нагрузке на грунт, им приходится ставить двойные шины по 70 см.
Перспективы на заводе увидели и в нише специальной лесозаготовительной техники. Для этого АШК впервые начнет делать диагонально-опоясанных шины с усиленным каркасом.
Роман Радченко,
руководитель проектного офиса на АШК:
— Такие покрышки применяются, например, на мотоциклах. Потому что если сделать обычную радиальную шину, то боковина у нее будет слабая. Также шины с диагонально-опоясывающей конструкцией используют в гонках Formula1.
Также завод начнет выпуск новых 15-16-дюймовых шин для UAZ Patriot.
Почему шины "норвежские"?
В 2014 году "Коммерсантъ" писал, что крупнейший пакет акций АШК покупает один из крупнейших норвежских производителей шин — компания NorTec. Тогда на комбинате утверждали, что состав совета директоров не поменяется.
Однако в официальных источниках данных о собственниках компании altapress.ru не удалось найти "норвежский след". По данным kartoteka.ru производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" с уставным капиталом 800 млн рублей принадлежит московской фирме "ИнвестКом", в учредителях которой пять физлиц и компания "Партем".
Собственник компании "Нортек", зарегистрированной по адресу АШК на проспекте Космонавтов, — москвич Кирилл Васильев. Ранее он управлял заводом, когда тот принадлежал столичной финансово-промышленной группе "Нефтехимпром".
Как сообщил altapress.ru знакомый с ситуацией источник, АШК по-сути лишь использует бренд NorTec, чтобы его продукция была привлекательнее на рынке.
Факты
- 1,9 млн шин произвел АШК в 2017 году;
- 18,3% составляет доля алтайской продукции на российском рынке (при этом по сельскохозяйственным шинам превышает 42 процента);
- у АШК есть дилеры в Германии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Иране, Пакистане и других странах;
- алтайские шины поставляют на конвейеры Петербургского и Минского тракторных заводов и Ростсельмаша;
- 27% — на столько в 2017 году выросла средняя зарплата на АШК.
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