В Роскомнадзоре рассказали, почему не берутся вплотную за порно во "ВКонтакте"

Детское порно в российских социальных сетях блокируют во внесудебном порядке, остальное – только по решению суда. Об этом рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, отвечая на вопрос журналистов о том, почему во "ВКонтакте" так много порнографических роликов.
Вадим Субботин,
заместитель руководителя Роскомнадзора:
— Есть четыре вида "абсолютного зла", которые блокируют во внесудебном порядке по решению органов власти, в том числе Роскомнадзора. Это информация о суицидах, наркотиках, призывы к экстремизму и терроризму, а также детская порнография.
Ежедневно мы выявляем около 150 материалов, связанных с детской порнографией. Администрации российских соцсетей реагируют на наши обращения незамедлительно и удаляют такие материалы в течение 1-3 часов. Зарубежные соцсети – за сутки-двое.
Чиновник отметил, что по закону само по себе порно (если оно не детское) заблокировать по такой облегченной процедуре нельзя. Это можно сделать только по решению суда. Обратиться в суд с такой инициативой может любой гражданин.
Субботин добавил, что соцсети самостоятельно "проводят модерацию и вычищают такой контент". Однако заметим: если при поиске видео отключить режим "безопасный поиск", практически в каждой выдаче можно найти пикантные ролики 18+.
В 2016 году Роскомнадзор блокировал доступ к крупнейшему порносайту PornHub. Позже ведомство разблокировало "дочку" порногиганта, сайт YouPorn.
Справка
Статья 242 Уголовного кодекса запрещает незаконное изготовление <…> либо распространение, публичную демонстрацию или рекламирование порнографических материалов или предметов. Распространение таких материалов через интернет наказывают лишением свободы сроком от двух до шести лет.
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