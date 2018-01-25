В Россельхозбанк предлагает новые памятные монеты

Изделия имеют оригинальный дизайн и высокое качество чеканки с использованием новейшей технологии лазерной гравировки. К каждой монете прилагается сертификат подлинности и футляр. Их стоимость варьируется от 4400 до 6200 рублей.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала:

Памятные монеты - предмет коллекционирования и прекрасный сувенир для родных, друзей и коллег. Наш филиал предлагает клиентам золотые и серебряные монеты на разную тематику с широким ценовым диапазоном. Уверен такой подарок будет оценен по достоинству.

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Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

АО "Россельхозбанк" Генеральная лицензия Банка России № 3349. Информация действительна на момент публикации