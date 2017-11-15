В России исчезнут "легкие" сигареты

Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. На упаковках будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение. Размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки, сообщают "Известия".

Будет запрещено наносить на упаковки изображения, напоминающие о чем-то вкусном и стимулирующие продажи, например, ягоды или фрукты. Исключение сделано только для ментола.

Также нельзя указывать слова и словосочетания "с низким содержанием смол", "легкие", "мягкие", чтобы у потребителя не создавалось ложное впечатление о низком вреде от таких сигарет.