В России исчезнут "легкие" сигареты

15 ноября в России вступает в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, который подразумевает выпуск пачек сигарет только с устрашающими изображениями. Также теперь производители не смогут писать на пачке слово "легкие".
Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. На упаковках будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение. Размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки, сообщают "Известия".
Будет запрещено наносить на упаковки изображения, напоминающие о чем-то вкусном и стимулирующие продажи, например, ягоды или фрукты. Исключение сделано только для ментола.
Также нельзя указывать слова и словосочетания "с низким содержанием смол", "легкие", "мягкие", чтобы у потребителя не создавалось ложное впечатление о низком вреде от таких сигарет.
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