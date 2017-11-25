В России начнет работать британский виртуальный сотовый оператор

На территории России начнет работать виртуальный оператор Virgin Connect, который предложит низкие цены, сообщает РБК. Лицензию на работу в России ему выдали еще в декабре 2016 года.
Virgin — международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. Virgin Connect — один из самых популярных операторов в Великобритании, в США и ряде других стран. Цены, как утверждают источники, окажутся крайне низкими. Точной информации о стоимости его услуг в сети пока нет. Основой для этого сотового оператора послужит инфраструктура Tele2.
Лицензия на работу в России действует пять лет — до декабря 2021 года. Известно, что уже 27 ноября этот оператор начнет обслуживать своих первых абонентов в тестовом режиме. Абоненты смогут звонить, отправлять сообщения и выходить в Интернет в 65 регионах России — тех, где есть Tele2.
В декабре 2017 года подключиться к оператору Virgin смогут все жители РФ.
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