В России начнет работать британский виртуальный сотовый оператор

Virgin — международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. Virgin Connect — один из самых популярных операторов в Великобритании, в США и ряде других стран. Цены, как утверждают источники, окажутся крайне низкими. Точной информации о стоимости его услуг в сети пока нет. Основой для этого сотового оператора послужит инфраструктура Tele2.

Лицензия на работу в России действует пять лет — до декабря 2021 года. Известно, что уже 27 ноября этот оператор начнет обслуживать своих первых абонентов в тестовом режиме. Абоненты смогут звонить, отправлять сообщения и выходить в Интернет в 65 регионах России — тех, где есть Tele2.

В декабре 2017 года подключиться к оператору Virgin смогут все жители РФ.