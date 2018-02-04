В России создадут банк персональных биометрических данных

Вчера, 19:39.
Жизнь

Правила сбора биометрических данных россиян могут утвердить в мае. Собирать их будет Министерство связи и коммуникаций РФ, если получит полномочия правительства. Проект выставлен для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Банк.
Банк. Фото: архив mrfin.ru.

Минкомсвязи (по согласованию с Банком России) хотят поручить до 30 апреля 2018 года утвердить порядок обработки, сбора и хранения, параметров биометрических персональных данных в единой биометрической системе (банке персональных биометрических данных). В эту систему будут отправлять запросы банки и другие игроки финансового рынка, чтобы идентифицировать клиентов.

Методику проверки соответствия данных планируют разработать до 20 мая.

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