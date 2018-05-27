В России увеличились компенсации за задержки авиарейсов

Сегодня, 20:06.
Туризм

27 мая вступили в силу поправки в Воздушный кодекс России. Теперь пассажиры авиарейсов смогут получать увеличенную компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.

Самолет.
Самолет. Фото: Алексей Мартышкин.

За задержку международного рейса максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами теперь составит 360 тысяч рублей вместо прежних 25 рублей за час задержки.

Общая компенсация за утерянный багаж также увеличилась с 600 рублей за 1 кг до 90 тысяч рублей. Пассажирам также расширили возможность выбора места предъявления иска к перевозчику, так как ранее это можно было сделать только по месту регистрации авиакомпании. В соответствии с новыми поправками, подать иск можно будет также по месту жительства пассажира.

Эти изменения были внесены в Воздушны кодекс в связи с присоединением России к Монреальской конвенции, отмечает Газета.ру.

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