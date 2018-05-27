В России увеличились компенсации за задержки авиарейсов

За задержку международного рейса максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами теперь составит 360 тысяч рублей вместо прежних 25 рублей за час задержки.

Общая компенсация за утерянный багаж также увеличилась с 600 рублей за 1 кг до 90 тысяч рублей. Пассажирам также расширили возможность выбора места предъявления иска к перевозчику, так как ранее это можно было сделать только по месту регистрации авиакомпании. В соответствии с новыми поправками, подать иск можно будет также по месту жительства пассажира.

Эти изменения были внесены в Воздушны кодекс в связи с присоединением России к Монреальской конвенции, отмечает Газета.ру.