В России ювелиры выпустили iPhone X с императорской короной за 2,4 млн и в титановой броне

Сегодня, 12:05.
Жизнь

Российско-итальянская ювелирная компания Caviar выпустила линейку люксовых смартфонов iPhone X "Достояние России", посвященную богатствам страны. По мнению ювелиров, это — черная икра, Жар-птица и мех норки.

iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru.
iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru.
iPhone в титановой броне. Фото: caviar-phone.ru.

В эту линейку входит "Большая Императорская Корона" стоимостью 2,4 млн рублей. В дизайне iPhoneX задействовано 344 бриллианта разного размера и 13 крупных рубинов. Смартфон создан в единственном экземпляре.

Корпус iPhone X, посвященного черной икре, имитирует зернистую фактуру осетровой икры. На необычном рельефе размещен золотой герб России и строки гимна: "Россия — священная наша держава. Россия — любимая наша страна". Стоимость смартфона "из икры" начинается от 254 тыс. рублей.

Истребитель МиГ-35 — вдохновил дизайнеров Caviar на создание бронированного телефона, "обшитого" титановыми пластинами.

Справка

Российско-итальянская компания Caviar прославилась в России золотыми смартфонами с портретом президента РФ Владимира Путина. В 2014 году было выпущено 44 таких телефона, которые раскупили в первый же день. Одним из покупателей стал актер Иван Охлобыстин.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не одобряет использование его образа в коммерческих целях.

Помимо образа Путина, ювелиры неоднократно использовали изображение президента США Дональда Трампа для переноса на именной Iphone и сувенирные монеты.

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