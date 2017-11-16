В России ювелиры выпустили iPhone X с императорской короной за 2,4 млн и в титановой броне

iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X, посвященные черной икре и императорской короне. Фото: caviar-phone.ru. iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru. iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru. iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru. iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru. iPhone X "Жар-Птица". Фото: caviar-phone.ru. iPhone в титановой броне. Фото: caviar-phone.ru.

В эту линейку входит "Большая Императорская Корона" стоимостью 2,4 млн рублей. В дизайне iPhoneX задействовано 344 бриллианта разного размера и 13 крупных рубинов. Смартфон создан в единственном экземпляре.

Корпус iPhone X, посвященного черной икре, имитирует зернистую фактуру осетровой икры. На необычном рельефе размещен золотой герб России и строки гимна: "Россия — священная наша держава. Россия — любимая наша страна". Стоимость смартфона "из икры" начинается от 254 тыс. рублей.

Истребитель МиГ-35 — вдохновил дизайнеров Caviar на создание бронированного телефона, "обшитого" титановыми пластинами.

Справка

Российско-итальянская компания Caviar прославилась в России золотыми смартфонами с портретом президента РФ Владимира Путина. В 2014 году было выпущено 44 таких телефона, которые раскупили в первый же день. Одним из покупателей стал актер Иван Охлобыстин.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не одобряет использование его образа в коммерческих целях.

Помимо образа Путина, ювелиры неоднократно использовали изображение президента США Дональда Трампа для переноса на именной Iphone и сувенирные монеты.