В России зафиксирован рост протестных акций

Число социальных и политических протестов в России выросло по сравнению с началом текущего года почти на две трети, пишет РБК, ссылаясь на доклад Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) "Протестная активность россиян в III квартале 2017 года".
Больше всего в отчетный период было социально-экономических протестов (312). К ним авторы доклада относят протесты, связанные с требованиями дольщиков, недовольством предпринимателей, ростом тарифов и так далее. На втором месте — политические протесты, включая акции сторонников Алексея Навального (106). Также эксперты зафиксировали 27 протестов работников предприятий, связанных с трудовыми конфликтами — главным образом с невыплатой заработной платы.
Больше всего протестов эксперты зафиксировали в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Москве.
Эксперты констатируют, что в большинстве регионов власти так и не смогли решить проблемы, вызвавшие протесты. Это и привело к росту числа протестных акций. "Растут почти все протесты, связанные с социальной сферой, уровнем жизни, нарушениями трудовых прав. Главная причина — экономический кризис", — указывает глава ЦЭПРа Николай Миронов.
Также рост числа недовольных связан с неспособностью властей разрешать социальные конфликты в кризисное время, считает эксперт, пишет znak.com.
В целом социально-экономические и трудовые протесты в России редко происходят под политическими лозунгами, выяснили авторы доклада. Это происходит только в тех случаях, когда социальные конфликты переходят в хронические, что приводит "к появлению осознанных сугубо политических лозунгов". Протесты, как и раньше, остаются в основном локальными, хотя в некоторых регионах и появились единые центры межрегиональной координации протестных действий, например у дальнобойщиков и дольщиков.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.