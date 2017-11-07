В России зафиксирован рост протестных акций

Больше всего в отчетный период было социально-экономических протестов (312). К ним авторы доклада относят протесты, связанные с требованиями дольщиков, недовольством предпринимателей, ростом тарифов и так далее. На втором месте — политические протесты, включая акции сторонников Алексея Навального (106). Также эксперты зафиксировали 27 протестов работников предприятий, связанных с трудовыми конфликтами — главным образом с невыплатой заработной платы.

Больше всего протестов эксперты зафиксировали в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Москве.

Эксперты констатируют, что в большинстве регионов власти так и не смогли решить проблемы, вызвавшие протесты. Это и привело к росту числа протестных акций. "Растут почти все протесты, связанные с социальной сферой, уровнем жизни, нарушениями трудовых прав. Главная причина — экономический кризис", — указывает глава ЦЭПРа Николай Миронов.

Также рост числа недовольных связан с неспособностью властей разрешать социальные конфликты в кризисное время, считает эксперт, пишет znak.com.

В целом социально-экономические и трудовые протесты в России редко происходят под политическими лозунгами, выяснили авторы доклада. Это происходит только в тех случаях, когда социальные конфликты переходят в хронические, что приводит "к появлению осознанных сугубо политических лозунгов". Протесты, как и раньше, остаются в основном локальными, хотя в некоторых регионах и появились единые центры межрегиональной координации протестных действий, например у дальнобойщиков и дольщиков.