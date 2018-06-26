В Ростове два ребенка погибли в автомобиле от перегрева

В Ростове-на-Дону 23 июня в автомобиле от перегрева погибли двое малолетних детей.
По сообщению СКР, трое детей 13, 3 и 1,6 лет несколько часов находились одни в своем доме.
Когда родители вернулись, то обнаружили в автомобиле, припаркованном во дворе, двоих своих детей — сестер 3 и 1,6 лет без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме.
Предположительной причиной смерти является гипертермия (перегрев организма). Следователь назначил проведение необходимых экспертиз.
По данным источника 161.ru в правоохранительных органах, мать оставила детей со старшей дочерью-подростком, так как поехала сдавать экзамены.
"Потом несовершеннолетняя, по предварительным данным, отлучилась, а дети забрались в машину, припаркованную во дворе", — сообщил собеседник издания.
К тому моменту, когда женщина вернулась, дети всё еще находились в салоне раскаленного авто. Девочки уже не подавали признаков жизни. Мать вытащила их на улицу и сразу начала звонить врачам. Приехавшие медики на скорой помощи констатировали смерть детей.
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