В Рубцовске автогонщики испортили новый светомузыкальный фонтан стоимостью 8,8 миллионов

В Рубцовске автохулиганы повредили новый светомузыкальный фонтан. 24 апреля 2018 года. Фото: rubtsovskmv.ru. В Рубцовске автохулиганы повредили новый светомузыкальный фонтан. 24 апреля 2018 года. Фото: rubtsovskmv.ru. В Рубцовске автохулиганы повредили новый светомузыкальный фонтан. 24 апреля 2018 года. Фото: rubtsovskmv.ru. В Рубцовске автохулиганы повредили новый светомузыкальный фонтан. 24 апреля 2018 года. Фото: rubtsovskmv.ru. В Рубцовске автохулиганы повредили новый светомузыкальный фонтан. 24 апреля 2018 года. Фото: rubtsovskmv.ru. В Рубцовске автохулиганы повредили новый светомузыкальный фонтан. 24 апреля 2018 года. Фото: rubtsovskmv.ru.

Машины испортили как раз "антивандальные" решетки. Их установили для того, чтобы в фонтан не попадали бутылки, пакеты и другой крупный мусор. Решетка может выдержать вес человека, однако покрытие не предназначено для езды на автомобилях.

Как рассказали в мэрии Рубцовска, запустить фонтан в этом году планировали на 9 мая.

Владимир Веснин,

заместитель начальника городского управления по ЖКХ и экологии:

— Оценить масштабы причиненного ущерба в полном объеме мы сейчас не можем. То, что придется менять продавленные решетки — а их немало — ясно уже сейчас. Повреждены или не повреждены форсунки, узнаем только после прибытия специалистов компании-производителя "Боронд". Их приезд назначен на 3 мая. Они должны были проверить, как перезимовал светомузыкальный фонтан и запустить его. Мы планировали это сделать ко Дню Победы.

Полиция собрала улики на месте происшествия и начала искать злоумышленников, повредивших фонтан.

Игорь Панарин,

зампред комитета по по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС:

Изначально я высказывал сомнения в целесообразности возведения этого фонтана. Но жители остановили свой выбор на нем, их мнение - самое важное, и стало быть фонтан должен заработать. Я думаю, администрация города приложит все усилия, чтобы отремонтировать этот объект, и он станет местом отдыха граждан.

Что это за фонтан

Светомузыкальный фонтан "Торнадо" установили на площади Ленина в Рубцовске в 2017 году. Общая стоимость реконструкции площади составила 29 млн руб. Из них почти 9 млн потратили на "Торнадо". Проект реконструкции площади вели по программе "Формирование комфортной городской среды".

Фонтан выложен плиткой, вокруг него находится мозаика в виде компаса, поставлены вазоны, фонари и организована автопарковка. Его привезли из Москвы. В фонтане 25 форсунок для воды и 4 светодиодных прожектора.

Пробный запуск "Торнадо" произошел осенью 2017 года. Фонтан включали в темноте, когда лучше видно, как под музыку подсвечиваются 10-метровые струи воды. Это событие вызвало бурю эмоций у рубцовчан, которые выкладывали снимки и видео в соцсетях.

Тестирование поющего фонтана на пл.Ленина💥💦⭐️❤️ #rubtsovsk_siti #rubtsovsk #рубцовск #2017 Публикация от Рубцовск (@rubtsovsk_siti) Окт 31 2017 в 5:24 PDT

Вместе со снегом сходит плитка

Весной 2018 года после того, как растаял снег, стало ясно, что разрушена часть положенной во время ремонта плитки на площади Ленина у фонтана. Об этом 25 марта на своей странице в Facebook заявила депутат АКЗС от компартии Вероника Лапина.

В мэрии Рубцовска пояснили, что укладка плитки завершилась уже в ноябре 2017 года при минусовых температурах. Вероятно, это повлияло на изломы плитки после таяния снега.

Чиновники признались, что отложить ремонт не могли, так как выделенные на реконструкцию деньги были целевыми. Поэтому их нужно было освоить до конца года, иначе бюджет города мог лишиться будущего финансирования по программе. Руководству Рубцовска пришлось бы вернуть уже потраченную на реконструкцию сумму обратно в федеральный бюджет, пишет "Банкфакс".