В самом охраняемом городе Алтая тракторист вывез украденное в телеге с сеном

В ЗАТО Сибирский сотрудники полиции поймали 56-летнего мужчину. Его подозревают в том, что он украл запчасти и дизельное топливо с предприятия, на котором работает трактористом. Об этом 18 февраля сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве рассказали, что мужчина вывез из цеха предприятия две головки блока цилиндра от трактора, два цилиндра с поршнями и шатунами, одну головку блока от трактора Т-40 и 60 литров дизельного топлива. Контрольно-пропускной пункт мужчина миновал, спрятав все эти вещи под опилками в телеге трактора.
Похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули владельцу.
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