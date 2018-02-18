В самом охраняемом городе Алтая тракторист вывез украденное в телеге с сеном

В ведомстве рассказали, что мужчина вывез из цеха предприятия две головки блока цилиндра от трактора, два цилиндра с поршнями и шатунами, одну головку блока от трактора Т-40 и 60 литров дизельного топлива. Контрольно-пропускной пункт мужчина миновал, спрятав все эти вещи под опилками в телеге трактора.

Похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули владельцу.

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