В сети "Киномир" покажут романтическую короткометражку с участием барнаульских звезд кино и ТВ

Все действие романтической истории разворачивается в магазине "Мясная лавка". Главный герой – скромный и стеснительный учитель географии Юрий (Дмитрий Никулин) давно влюблен в обаятельную продавщицу Наденьку (Евгения Даровская), но никак не решается в этом ей признаться. И вот в один волшебный зимний вечер он, наконец, решил познакомиться с ней.

Режиссером короткометражки выступил руководитель "Студии имиджевой рекламы" Алексей Тетерятник. Новогоднее музыкальное настроение создал известный барнаульский композитор Эльдар Багиров, который написал оригинальную мелодию для ролика. Кстати, для Дмитрия Никулина и Евгении Даровской это первый опыт съемок в подобных рекламных роликах. Прочитав сценарий, они сразу согласились на участие, ведь это необычная для барнаульских компаний реклама. Она снята в лучших традициях советского кино, в духе Эльдара Рязанова и его знаменитой "Иронии судьбы". Кстати, магазины "Мясная лавка" как раз переняли лучшие традиции тех времен и предлагают покупателям широкий ассортимент качественной мясной продукции и колбасных изделий.

6+