В сети "Киномир" покажут романтическую короткометражку с участием барнаульских звезд кино и ТВ

С 22 декабря на большом экране сети "Киномир" стартует показ игрового рекламного ролика компании "Барнаульский пищевик", в котором снялись актер и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Дмитрий Никулин, актриса шоу – театра "Калейдоскоп" Инесса Лихенко и телеведущая программы "Наши Новости" Евгения Даровская.
Все действие романтической истории разворачивается в магазине "Мясная лавка". Главный герой – скромный и стеснительный учитель географии Юрий (Дмитрий Никулин) давно влюблен в обаятельную продавщицу Наденьку (Евгения Даровская), но никак не решается в этом ей признаться. И вот в один волшебный зимний вечер он, наконец, решил познакомиться с ней.
Режиссером короткометражки выступил руководитель "Студии имиджевой рекламы" Алексей Тетерятник. Новогоднее музыкальное настроение создал известный барнаульский композитор Эльдар Багиров, который написал оригинальную мелодию для ролика. Кстати, для Дмитрия Никулина и Евгении Даровской это первый опыт съемок в подобных рекламных роликах. Прочитав сценарий, они сразу согласились на участие, ведь это необычная для барнаульских компаний реклама. Она снята в лучших традициях советского кино, в духе Эльдара Рязанова и его знаменитой "Иронии судьбы". Кстати, магазины "Мясная лавка" как раз переняли лучшие традиции тех времен и предлагают покупателям широкий ассортимент качественной мясной продукции и колбасных изделий.
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