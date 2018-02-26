В Швеции разрабатывают технологии для общения с умершими

Программисты из Швеции разрабатывают робота, который сможет стать электронной копией умершего человека, сообщает издание Dagen.
Сначала специалисты планировали создать речевую программу, которая сможет отвечать на вопросы близких и знакомых об организации похорон.
Затем программисты решили разработать робота, который будет говорить голосом покойного и поддерживать простые беседы. Нейросеть будет распознавать вопрос и искать ответ на него в базе высказываний покойного.
Сециалисты работают совместно с сетью шведских похоронных бюро "Феникс". Как сообщила руководитель компании Шарлотта Руниус, сейчас бюро ищет 10 добровольцев, чьи голоса будут записаны и обработаны программой. Искусственный интеллект сможет воспроизводить их после смерти этих людей.
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