В Швеции разрабатывают технологии для общения с умершими

Сначала специалисты планировали создать речевую программу, которая сможет отвечать на вопросы близких и знакомых об организации похорон.

Затем программисты решили разработать робота, который будет говорить голосом покойного и поддерживать простые беседы. Нейросеть будет распознавать вопрос и искать ответ на него в базе высказываний покойного.

Сециалисты работают совместно с сетью шведских похоронных бюро "Феникс". Как сообщила руководитель компании Шарлотта Руниус, сейчас бюро ищет 10 добровольцев, чьи голоса будут записаны и обработаны программой. Искусственный интеллект сможет воспроизводить их после смерти этих людей.