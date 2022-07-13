13 июля
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Шоу-бизнес

Возбуждение уголовного дела против Максима Галкина опровергли в СК

Уехавший из России юморист и телеведущий Максим Галкин все-таки не стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков про Вооруженные силы страны. Об этом сообщили изданию «Подъем» в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Максим Галкин
Максим Галкин
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«У нас материалов в отношении Галкина нет и не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее один из жителей Ростовской области рассказал, что по его заявлению одно из высказываний юмориста проверяют на распространение ложной информации о действиях российских войск.

Позднее бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что артиста, вероятно, «арестуют и экстрадируют» в РФ.

Напомним, особняк в Израиле, где проживали певица Алла Пугачева и Максим Галкин, запечатлели с высоты птичьего полета. Вилла находится в городе Кесария в закрытом охраняемом поселке, известном как «израильская Рублевка».

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