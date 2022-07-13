Возбуждение уголовного дела против Максима Галкина опровергли в СК

«У нас материалов в отношении Галкина нет и не поступало», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее один из жителей Ростовской области рассказал, что по его заявлению одно из высказываний юмориста проверяют на распространение ложной информации о действиях российских войск.
Позднее бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что артиста, вероятно, «арестуют и экстрадируют» в РФ.
Напомним, особняк в Израиле, где проживали певица Алла Пугачева и Максим Галкин, запечатлели с высоты птичьего полета. Вилла находится в городе Кесария в закрытом охраняемом поселке, известном как «израильская Рублевка».