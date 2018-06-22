В Славгороде появился новый салон связи "Ростелекома".

Здание нового офиса выходит на центральную часть города – ул. Ленина. Рядом находятся остановка общественного транспорта, стоянка такси, магазины и торговые центры. "Поскольку офис расположен в центре, необязательно специально планировать поездку. К нам можно зайти после похода по магазинам или по дороге с работы домой, – говорит руководитель центра продаж и обслуживания Татьяна Тома. – Мы ждем горожан в гости и готовы принять оплату за связь, предложить гаджеты и оборудование на выбор, подключить услуги, сервисы и цифровые решения "под ключ".

В новом офисе продаются мобильные телефоны и аксессуары сотовой связи, а также Wi-Fi-роутеры, ТВ-приставки, стационарные телефоны. Здесь же представлено оборудование коробочных решений: комплект датчиков для установки услуги "Умный дом. Безопасность", внешние и внутренние IP-камеры для услуги "Умный дом. Видеонаблюдение".

В центре продаж действует демонстрационная зона интерактивного телевидения "Ростелекома". Здесь можно самостоятельно освоить управление домашним ТВ: оценить интерфейс и набор каналов, поставить эфир на паузу, перемотку или запись в сервисе "Отложенный просмотр", заказать фильм в "Видеопрокате", посмотреть коллекцию песен сервиса "Караоке".

Арвидас Алутис,

генеральный директор "Ростелеком-Розничные системы":

— В наших салонах связи можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить авиабилеты. Мы продаем антивирусные программы, смартфоны популярных брендов Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое.