В Славгороде появился новый салон связи "Ростелекома".

"Ростелеком - Розничные системы", дочерняя компания "Ростелекома", открыла в городе Славгород Алтайского края мультисервисный центр продаж и обслуживания для физических лиц по адресу: Микрорайон 2, дом 12. Оператор предлагает посетителям подключить домашний интернет, интерактивное ТВ, домашнюю и мобильную связь, а также новые коробочные продукты "Ростелекома" – "Умный дом. Безопасность" и "Умный дом. Видеонаблюдение".
Здание нового офиса выходит на центральную часть города – ул. Ленина. Рядом находятся остановка общественного транспорта, стоянка такси, магазины и торговые центры. "Поскольку офис расположен в центре, необязательно специально планировать поездку. К нам можно зайти после похода по магазинам или по дороге с работы домой, – говорит руководитель центра продаж и обслуживания Татьяна Тома. – Мы ждем горожан в гости и готовы принять оплату за связь, предложить гаджеты и оборудование на выбор, подключить услуги, сервисы и цифровые решения "под ключ".
В новом офисе продаются мобильные телефоны и аксессуары сотовой связи, а также Wi-Fi-роутеры, ТВ-приставки, стационарные телефоны. Здесь же представлено оборудование коробочных решений: комплект датчиков для установки услуги "Умный дом. Безопасность", внешние и внутренние IP-камеры для услуги "Умный дом. Видеонаблюдение".
В центре продаж действует демонстрационная зона интерактивного телевидения "Ростелекома". Здесь можно самостоятельно освоить управление домашним ТВ: оценить интерфейс и набор каналов, поставить эфир на паузу, перемотку или запись в сервисе "Отложенный просмотр", заказать фильм в "Видеопрокате", посмотреть коллекцию песен сервиса "Караоке".
Арвидас Алутис,
генеральный директор "Ростелеком-Розничные системы":
— В наших салонах связи можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить авиабилеты. Мы продаем антивирусные программы, смартфоны популярных брендов Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое.
Офис открыт в рабочие дни с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед.
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