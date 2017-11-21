В солдатских пайках вместо сигарет появятся конфеты

Минобороны РФ не планирует возвращать сигареты в солдатские пайки, сообщает "Интерфакс".
"Сигареты из пайка исключены. Если кто помнит, такое действительно было. Желающим выдаются конфеты", — сказал заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков на дискуссионной площадке Всероссийского молодежного форума Госдумы, пишет bfm.ru.
Ранее сообщалось, что в пайках, выставлявшихся крупнейшим организатором питания Минобороны — компанией "Военторг" — на военно-техническом форуме "Армия-2017", оказались "неизвестные таблетки для дезинфекции воды". Об этом говорилось в заключении НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора.
Справка
В 2013 году в армии приказом министра обороны были введены ограничения на курение в связи с ужесточением федерального антитабачного законодательства. В Минобороны ранее заявляли, что табачное довольствие уже давно заменено в армии и на флоте на сахар и карамель.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.