В солдатских пайках вместо сигарет появятся конфеты

"Сигареты из пайка исключены. Если кто помнит, такое действительно было. Желающим выдаются конфеты", — сказал заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков на дискуссионной площадке Всероссийского молодежного форума Госдумы, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что в пайках, выставлявшихся крупнейшим организатором питания Минобороны — компанией "Военторг" — на военно-техническом форуме "Армия-2017", оказались "неизвестные таблетки для дезинфекции воды". Об этом говорилось в заключении НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора.

Справка

В 2013 году в армии приказом министра обороны были введены ограничения на курение в связи с ужесточением федерального антитабачного законодательства. В Минобороны ранее заявляли, что табачное довольствие уже давно заменено в армии и на флоте на сахар и карамель.