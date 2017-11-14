В Совете Федерации назвали дату назначения президентских выборов

Закон РФ "О выборах" предполагает, что дата их проведения должна быть назначена верхней палатой российского парламента в период с 7 декабря по 17 декабря. Сами выборы состоятся в марте 2018 года.

О том, что президентские выборы будут назначены на заседании СовФеда 15 декабря, спикер палаты Валентина Матвиенко говорила в конце октября. Правда, тогда она указывала другой временной промежуток, отведенный законом для принятия этого решения: с 8 декабря по 15 декабря.

Между тем РБК со ссылкой на некого федерального чиновника утверждает, что действующий глава государства Владимир Путин уже "определился, что будет участвовать" в выборах, и сообщит об этом либо до объявления даты Советом Федерации, либо после.

Большинство опрошенных изданием источников уверены, что заявление о своем участии президент РФ сделает до съезда "Единой России", который состоится 22-23 декабря, и ежегодного Форума действий ОНФ (он также пройдет во второй половине декабря). Еще один источник считает, что Путин объявит о намерении выдвинуть кандидатуру на выборы в первые дни после Нового года, пишет polit.ru.