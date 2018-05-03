Андрей Турчак: "В современных условиях говорить об однопартийности просто невозможно"

"Единая Россия" намерена разработать документ для своих сторонников и избирателей, в котором даст ответы на вопросы об идеологии партии. Об этом секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак рассказал в интервью газете "Известия". По его словам, граждане поддерживают базовые ценности "Единой России", но у них есть запрос "на детализацию". Он подчеркнул, что Партия будет меняться и основной смысл обновления заключается в том, чтобы эффективнее решать проблемы граждан и обеспечить стратегию прорыва, которую обозначил президент РФ Владимир Путин.

— С момента вашего назначения секретарем генсовета "Единой России" прошло полгода. Что удалось сделать за этот срок?

— Главный результат — это эффективная работа Партии на прошедших главных выборах страны — выборах президента. Нам удалось выстроить, отладить деятельность "Единой России" таким образом, что мы не только обозначили свою поддержку национальному лидеру, но и выполнили целый ряд важных функций в кампании: от мобилизации членов Партии и своих сторонников до организации наблюдения на участках. Это, на мой взгляд, основной результат. Важнейшим является и то, что в "Единой России" начались процессы обновления, в первую очередь через партийные дискуссии о роли, месте, образе Партии, направлениях ее работы. А это, на мой взгляд, один из показателей того, что у нас есть серьезный потенциал и мы способны и готовы развиваться вместе со страной. Но безусловным мерилом всех запущенных новации и дискуссий в Партии являются уровень доверия и поддержки среди граждан и, как следствие, результаты на выборах. Решения о развитии Партии и ее участии в реализации Послания президента будут озвучены на майской партийной конференции.

— Поддержали ли регионы объявленный вами ребрендинг партии? Какие самые частые предложения по модернизации "Единой России" к вам приходят?

— Собственно, эта идея и родилась во время поездок по регионам на встречах с партийцами и нашими сторонниками. В каждом регионе во время каждого разговора темы развития, обновления, повышения эффективности партийной работы становились основными. Безусловно, есть у нас коллеги, у которых и так всё хорошо. При этом личные стабильность и спокойствие воспринимаются ими как всеобщие. Однако такая успокоенность, я считаю, это не то, что нужно Партии и стране. Нельзя, конечно, отрицать успехи и политическое первенство "Единой России", но давайте будем честными перед собой: нам есть над чем работать. Посмотрите любые исследования социологов о проблемах внутри общества, и вы увидите, что там те же проблемы, о которых говорят внутри "Единой России". Сегодня мы имеем потенциальную возможность представлять в органах власти почти весь спектр политических и социальных запросов колоссальной социальной группы — тех, кто считает себя сторонником Владимира Путина, тех, кто поддерживает его курс. Движение от "Партии власти" к Партии "путинского большинства", на мой взгляд, точно фиксирует давно назревший вектор перемен. В этом суть ребрендинга, а не в том, куда смотрит медведь на партийной эмблеме.

Мы решили с регионами и муниципалитетами вместе обсудить будущее Партии и ее эффективность, запустить общую дискуссию, которая благодаря социальным сетям действительно стала общероссийской. Вообще, сам факт, что партийцы, которые каждую выборную кампанию собирают пожелания избирателей, впервые открыто обсуждают и формулируют идеи о будущем самой Партии, нельзя недооценивать. Это и есть разворот в регионы, это то, что мы считаем ключевым условием единства Партии. Мы открыты, и мы свободны в дискуссии.

— Недавно в СМИ появилась информация о том, что в регионах сами партийцы хотят сделать из "Единой России" аналог КПСС. Писали о предложениях регионов воссоздать ячейки по производственному принципу и системе политинформации. Как вы к этому относитесь?

— Главной особенностью КПСС была все-таки коммунистическая идеология, необсуждаемая и неизменная, соответствие которой всех сторон жизни и было ключевой задачей партии. Отсюда и особенности тогдашнего партстроительства. В Советском Союзе, по сути, была однопартийная система. "Единая Россия" никогда не стремилась и не будет стремиться к подобной монополизации. Другое дело, что мы никогда не откажемся от задачи удержания лидерства. Но это совсем разные вещи. В современных условиях говорить об однопартийности просто невозможно. Мы живем в другом обществе. Понимаю, что иногда ностальгические нотки у кого-то нет-нет да и пробиваются наружу. Люди в нашей Партии разные. И ностальгировать никому не запрещено. Но что касается реалий, то они совсем другие: Партия дискутирует об организации своей работы, о смыслах, а значит, живет. Вот это то, что точно нашим оппонентам не нравится. Не нравится свобода партийного творчества, не нравится открытость дискуссии. Но к этому придется привыкать. У нас демократия. Вектор развития определяет большинство. Беспокоиться нужно было бы в том случае, если бы из центра одернули, запретили иметь свое мнение.

Что касается идеи вернуться к политинформации, то эти предложения мы воспринимаем, скорее, как фиксацию некоторой недостаточности в информационной работе партийной машины как для наших первичек, так и для сторонников. Эту проблему мы отмечаем в самых различных формах во многих регионах. Вы, конечно, можете сказать, что сегодня полно информации, ее можно черпать из огромного числа источников. Но речь идет о наших трактовках и о смыслах для наших же партийцев и сторонников. Именно они играют в политике ключевую роль, и в этом одно из традиционных направлений работы любой партии — участвовать в формировании мировоззренческой позиции своих сторонников. И здесь нам нужно быть внимательней.

— Кстати, про идеологию. Была информация о том, что вы хотите сформулировать и утвердить идеологию "Единой России". Все понимают: коммунистическая идеология у КПРФ, социалистическая с оговорками у СР, западный либерализм у "Яблока", не все понимают, какая идеология у ЛДПР, и совсем непонятно, какая идеология у "Единой России".

— На самом деле идеология у партии всегда была и есть. В центре ее внимания — человек. Но при этом, безусловно, идеология развития России, защиты ее национальных интересов, единства страны. Мы всегда будем противниками доминирования любой из названных вами идеологических доктрин, потому что каждая из них непримирима по отношению к другим, а значит, непримирима с целыми периодами нашей истории и сегодняшними умонастроениями различных социальных групп, порой достаточно больших. Приверженность любой форме доктринерства, особенно идеологического, разъединяет людей, а нам нужно объединяться. Но с другой стороны, и мы это не можем отрицать, звучат вопросы: какие наши ценности, к чему стремимся, с чем не будем мириться, из чего исходим в наших решениях? Люди поддерживают наши базовые ценности, но всё чаще формулируют запрос, если можно так сказать, на детализацию. И это здорово. Поэтому сегодня мы ведем речь о разработке документа для партийцев и наших сторонников, а также для избирателей, в котором постараемся дать ответы на многие из озвученных вопросов. Это и есть одна из целей дискуссии.

— "Единая Россия" запустила проект "ПолитСтартап". Как сообщалось, в него подано уже более 640 заявок. Нельзя сказать, что это высокая активность в масштабах страны.

— Нет, ситуация ровно противоположная. Напомню, что мы с самого начала приняли решение о том, что "ПолитСтартап" — это пилотный проект, который мы запускаем для тех, кто впервые решил попробовать свои силы на выборах депутатов в административных центрах и региональных парламентов. Это 24 региона и 1101 мандат. За 10 дней до окончания приема заявок — уже 642 заявки от новичков. Не думаю, что в конкурентной борьбе все они победят. Хотя… большие надежды здесь мы возлагаем на наставников, которые помогут своим личным опытом и добрым советом тем, кто делает в политике первые шаги. Думаю, что главным вызовом для нас станет работа с теми, кто не сможет победить на предварительном голосовании. Их мы будем привлекать к практикам, нашим учебам, к работе в выборных штабах на активной фазе сентябрьских выборов. Сделаем все, чтобы из участников проекта вместе с опытными наставниками подготовить и новых специалистов для партии, и новых лидеров.

— Срок подачи документов для выдвижения участников предварительного голосования ЕР продлили на неделю — до 15 мая. С чем это связано — не успеваете регистрировать желающих или не хватает заявок?

— Никакой конспирологии в этом решении нет. Это связано с ежегодными просьбами регионов в связи с праздниками и необходимостью выполнить ряд формальных, но обязательных процедур. Например, справку об отсутствии судимости — обязательное условие — получить без ожидания периода проверки невозможно. Если считать прошедших регистрацию кандидатов на предварительное голосование к первомайским выходным, то мы подошли с конкурсом в среднем два человека на одно место, после регистрации всех кандидатов будет еще больше. Для нас сейчас важно уже не количество кандидатов, а реализация решения съезда о проведении этого самого предварительного голосования только по открытой и самой конкурентной модели, то есть когда отдать свой голос в поддержку того или иного желающего выдвинуть свою кандидатуру на выборах мог бы любой гражданин, а не только партактив. Предварительное голосование должно пройти прозрачно, открыто и с привлечением максимального количества избирателей на местах.

— Скажется ли обновление партии на простых гражданах, не партийцах? Они заметят изменения или это сугубо внутреннее дело "Единой России"?

— Весь смысл обновления заключается в том, чтобы Партия стала ближе к людям, в том, чтобы эффективнее решались проблемы наших граждан, чтобы жизнь в России становилась лучше, комфортнее, удобнее, достойнее, в том, чтобы партия смогла выполнить задачу обеспечения стратегии прорыва, о котором говорил президент в своем послании. Мы будем меняться. Нет у партии сугубо внутренних дел. И нет более важных задач. Вся наша работа — в интересах России.