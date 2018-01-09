В Таиланде в ДТП погиб 22-летний россиянин

В Таиланде в ДТП с мотоциклом погибли трое человек, в том числе россиянин. Авария произошла в Паттайе утром 9 января, сообщает The Nation.
В ДТП с мотоциклом погиб 22-летний россиянин Александр Захаров, который ехал на мотоцикле Kawasaki Z900. По словам сотрудника полиции, на пассажирском сидении находилась женщина на вид от 20 до 25 лет.
Мотоцикл ехал на большой скорости и сбил 20-летнего туриста из Южной Кореи, который переходил дорогу. В результате происшествия все трое погибли на месте, пишет "Росбалт".
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