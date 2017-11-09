В трех районах Алтайского края сменились руководители

В Петропавловском районе на районного Совета народных депутатов главой избран Сергей Козликин. Ранее он замещал должность главы администрации Петропавловского района.

Главой Тюменцевского района избран Иван Дитц.

Срок полномочий вновь избранных глав района составляет пять лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства Алтайского края.