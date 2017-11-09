В трех районах Алтайского края сменились руководители

9 ноября состоялось заседание Курьинского районного Совета народных депутатов, на котором по итогам проведенного конкурса главой района избрали Вячеслава Ковшова. Ранее он замещал должность главы администрации Курьинского района.
В Петропавловском районе на районного Совета народных депутатов главой избран Сергей Козликин. Ранее он замещал должность главы администрации Петропавловского района.
Главой Тюменцевского района избран Иван Дитц.
Срок полномочий вновь избранных глав района составляет пять лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства Алтайского края.
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