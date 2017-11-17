В ТРЦ "Галактика" на эскалатор рухнула люстра-шар

В торгово-развлекательном центре "Галактика" люстра рухнула на ступеньки эскалатора. Как прокомментировали ИА "Амител" представители ТРЦ, ЧП произошло во время технического обслуживания здания.
Видео с моментом падения люстры запечатлели на камеру и выложили в сеть 16 ноября. Огромная люстра-шар, которая украшала главный холл здания "Галактики", разбилась о ступеньки эскалатора. Сообщается, что рабочий не удержал ее во время технического обслуживания. Пострадавших нет.
В настоящее время декор холла восстановили. ТРЦ функционирует в нормальном режиме.
Напомним, в декабре 2016 года, накануне новогодних праздников, в ТРЦ "Галактика" обрушилась кровля над магазином "Ашан". До весны 2017-го помещение было на реконструкции. Как отметил собственник ТРЦ Евгений Ракшин, проект молла прошел повторную госэкспертизу, что является гарантом его качества и безопасности.
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