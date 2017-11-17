В ТРЦ "Галактика" на эскалатор рухнула люстра-шар

Сегодня, 12:26.
Происшествия

В торгово-развлекательном центре "Галактика" люстра рухнула на ступеньки эскалатора. Как прокомментировали ИА "Амител" представители ТРЦ, ЧП произошло во время технического обслуживания здания.

Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика".
Первый день работы второй очереди ТРЦ "Галактика". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Видео с моментом падения люстры запечатлели на камеру и выложили в сеть 16 ноября. Огромная люстра-шар, которая украшала главный холл здания "Галактики", разбилась о ступеньки эскалатора. Сообщается, что рабочий не удержал ее во время технического обслуживания. Пострадавших нет.

В настоящее время декор холла восстановили. ТРЦ функционирует в нормальном режиме.

Напомним, в декабре 2016 года, накануне новогодних праздников, в ТРЦ "Галактика" обрушилась кровля над магазином "Ашан". До весны 2017-го помещение было на реконструкции. Как отметил собственник ТРЦ Евгений Ракшин, проект молла прошел повторную госэкспертизу, что является гарантом его качества и безопасности.

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