В ТРЦ "Пионер" посетители вызвали пожарных

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что никто не пострадал и тушить ничего не пришлось. Эвакуацию не проводили.

Подробно о сложившейся ситуации расскажет Алексей Руин, технический директор компании "Малл инвест", управляющей ТРЦ "Пионер":

— Произошло то, что и должно было произойти. У нас сработала система пожарной безопасности: работник магазина "Лента" слишком резко открыл коптильню, где готовил курочек, и часть дыма вынесло за вытяжной зонт. Датчики зафиксировали задымление, поэтому включилось оповещение о задымлении, открылись все электронные замки дверей эвакуации, лифты опустились на 1 этаж и открыли двери, включились вентиляторы дымоудаления, закрылись огнезадерживающие клапаны и открылись клапаны дымоудаления. После снятия сигнала все механизмы вернулись в первоначальное состояние.

Мы в очередной раз убедились, что система в ТРЦ работает.

Алексей Руин также подтвердил, что никто не пострадал. 11 мая провели плановое тестирование системы пожарной безопасности, которое, кстати, управляющая компания проводит 1 раз в месяц.