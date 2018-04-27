В ТРЦ "Пионер" приглашает в воскресенье на творческий мастер-класс

Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
В торгово-развлекательном центре "Пионер" каждые выходные для посетителей готовят что-то новое и интересное. Не зря уже закрепилось, что в Пионере можно провести "Семейные выходные вместе". Помимо удачных покупок можно весело провести время в "Пионер парке" и вкусно перекусить на просторном фуд-корте. Кстати каждую субботу и воскресенье с 14 до 17 часов любой желающий, будь это взрослый или ребенок, может полакомиться сладкой ватой абсолютно бесплатно!
Уже традиционно в воскресенье, 29 апреля, в 16.00 начнется творческий мастер-класс, в котором может принять участие абсолютно каждый.
Под чутким руководством члена Города Мастеров, мастера текстильной куклы Гайдаровой Галины Владимировны можно будет сделать неповторимую собачку с пушистыми ушками, которая не оставит равнодушным никого. Для каждого участника мастер-класса будут сделаны заготовки, из которых и получится замечательная мягкая игрушка. Самым маленьким участникам помогут родители. Все останутся довольными!
А ниже можно посмотреть фотографии с прошедшего мастер-класса "Фламинго", который состоялся 22 апреля. Фотоотчет можно посмотреть здесь >>
Также ТРЦ "Пионер" приглашает посетить выставку "Живопись" талантливого алтайского художника Валерия Октября. Галерея расположена на третьем этаже. Посетители могут насладиться красивыми работами ежедневно с 10.00 до 20.00, выставка продлится до 6 мая 2018 г.
Проведем семейные выходные вместе!
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