В ТРЦ "Пионер" приглашает в воскресенье на творческий мастер-класс

Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Мастер-класс "Фламинго". Фото: архив ТРЦ "Пионер".

В торгово-развлекательном центре "Пионер" каждые выходные для посетителей готовят что-то новое и интересное. Не зря уже закрепилось, что в Пионере можно провести "Семейные выходные вместе". Помимо удачных покупок можно весело провести время в "Пионер парке" и вкусно перекусить на просторном фуд-корте. Кстати каждую субботу и воскресенье с 14 до 17 часов любой желающий, будь это взрослый или ребенок, может полакомиться сладкой ватой абсолютно бесплатно!

Уже традиционно в воскресенье, 29 апреля, в 16.00 начнется творческий мастер-класс, в котором может принять участие абсолютно каждый.

Под чутким руководством члена Города Мастеров, мастера текстильной куклы Гайдаровой Галины Владимировны можно будет сделать неповторимую собачку с пушистыми ушками, которая не оставит равнодушным никого. Для каждого участника мастер-класса будут сделаны заготовки, из которых и получится замечательная мягкая игрушка. Самым маленьким участникам помогут родители. Все останутся довольными!

А ниже можно посмотреть фотографии с прошедшего мастер-класса "Фламинго", который состоялся 22 апреля. Фотоотчет можно посмотреть здесь >>

Также ТРЦ "Пионер" приглашает посетить выставку "Живопись" талантливого алтайского художника Валерия Октября. Галерея расположена на третьем этаже. Посетители могут насладиться красивыми работами ежедневно с 10.00 до 20.00, выставка продлится до 6 мая 2018 г.

Проведем семейные выходные вместе!

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