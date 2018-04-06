В ТРЦ "Пионер" пройдет персональная выставка "Живопись" художника Валерия Октября

Сегодня, 10:00.
Новости компаний

Мы рады представить вам персональную выставку "Живопись" бесспорно талантливого художника-живописца Валерия Октября. Выставка проходит с 7 апреля по 6 мая 2018 года на третьем этаже ТРЦ Пионер.

Валерий Октябрь. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.
Творчество Валерия Октября. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.
Творчество Валерия Октября. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.
Выставка. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.
Творчество Валерия Октября. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.
Валерий Октябрь. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.
Творчество Валерия Октября. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.

Вашему вниманию будут представлены более тридцати неповторимых работ.

Художник пишет в авангардных направлениях: в стиле нового романтизма и символического реализма: "У окна", "Цветок 5", "Цветок 6", "Согрешение", "Отдых".

Творчество Валерия Октября.
Творчество Валерия Октября

Красота природы Горного Алтая отражена в работах: "В горах", "Алтай.Лето", "Зима.Перевал", "Тишина.Осень", "Бег7", "Барьер", "Вороной". Также художнику интересны философско-мистические мотивы в картинах: "Космос", "Вечное. Покояние", "Призрачный Будапешт".

Валерий Октябрь много путешествует. Есть большой цикл произведений, созданных после поездки по Европе. Эти картины также представлены на выставке.

Картины художника-живописца украшают многие дома не только в России, но и зарубежных странах, таких как Франция, Италия, Германия, Швейцария, Япония. Картины Валерия Октября можно обнаружить в частных коллекциях экс-президентов США Рейгана и Буша.

ТРЦ Пионер приглашает гостей и жителей краевой столицы посетить выставку "Живопись" на третьем этаже ТРЦ Пионер.

ТРЦ Пионер расположен по адресу:

Барнаул, пр-т Ленина 102 В

Выставка "Живопись" пройдет  с 7 апреля по 6 мая 2018 года.

Режим работы выставки: каждый день с 10 утра до 9 вечера

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров