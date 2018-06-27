В Целинном районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на электросетях

Аварийно-восстановительные бригады Восточных электрических сетей работают с момента первых сообщений об отключениях. Восстановление идет в сложнейших условиях: чтобы подвезти опоры к месту технологического нарушения, нужно расчистить дороги, заваленные деревьями и мусором. Та же ситуация в населенных пунктах – разрушены надворные постройки, части сорванной кровли перегораживают улицы. Администрации муниципалитетов и сотрудники регионального МЧС оказывают помощь в расчистке подъездов спецтехники к опорам.

Работы по восстановлению энергоснабжения оставшихся двух сел будут вестись непрерывно до полного подключения всех потребителей. На месте работают 12 бригад из разных производственных отделений "Алтайэнерго", которые прибыли на помощь специалистам Восточных электрических сетей.

Справка

Компания "Российские сети" ("Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Россети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,850 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 43 073 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).