В центре Барнаула на месте известного "Крема" открылся новый "Крем"

В Барнауле заработала первая кондитерская кофейня "Крем" (пр. Социалистический, 116). Ресторанный холдинг Kinza Group запустил ее в конце декабря. Теперь в одном здании работают три заведения компании — ресторан, бургерная и кофейня с собственной кондитерской.
Кофейня заработала на месте закрывшегося весной 2017 года кофе-холла "Крем". По словам бренд-менеджера Галины Торбенко, между прошлым и прежним "Кремом" нет ничего общего.
Новое заведение представляет собой кофейню и кондитерскую, где готовят десерты — торты, всевозможные пирожные, чизкейки, макоронсы, панкейки и многое другое.
Пока это единственное заведение такого формата у ресторанного холдинга, однако в следующем году появятся новые точки.
Галина Торбенко,
бренд-менеджер компании Kinza Group:
— Формат кондитерской кофейни будет расширенным. Здесь можно не просто выпить кофе, попробовать десерты, но и полноценно поужинать. В следующем году мы планируем развиваться в виде "облегченной" точки по торговым центрам Барнаула.
В "Креме" работают два зала. В центре одного из них находится большая стеклянная холодильная камера. Это новый формат представления десертов в кафе, отметила Галина Торбенко. В заведении есть возможность взять кофе с собой.
Галина Торбенко,
бренд-менеджер компании Kinza Group:
— Надеемся, наши гости будут пить кофе чаще. На мой взгляд, Барнаул отстает в этом плане от Новосибирска, где ходить со стаканом кофе каждое утро — в порядке вещей для многих. Здесь кофе с собой берут меньше, несмотря на то, что в городе есть достойные кофейные игроки.
Сейчас в здании на Социалистическом,116 работают три заведения компании Kinza Group — "Кинза и мята", "Мясо" и "Крем". По словам Галины Торбенко, у каждого заведения есть своя аудитория. Если у ресторана она более взрослая, то у бургерной и кофейни — молодежная.
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