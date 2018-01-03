В центре Барнаула на месте известного "Крема" открылся новый "Крем"

"Крем". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Крем". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Крем". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Крем". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Крем". Фото: Geometria. Предоставлено руководством заведения. "Крем". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Крем". Фото: Geometria. Предоставлено руководством заведения. "Крем". Фото: Geometria. Предоставлено руководством заведения. "Крем". Фото: Geometria. Предоставлено руководством заведения. "Крем". Фото: Geometria. Предоставлено руководством заведения. "Крем". Фото: Geometria. Предоставлено руководством заведения. "Крем". Фото: Geometria. Предоставлено руководством заведения. "Крем". Фото: Geometria. Предоставлено руководством заведения. "Крем". Фото: Geometria. Предоставлено руководством заведения.

Кофейня заработала на месте закрывшегося весной 2017 года кофе-холла "Крем". По словам бренд-менеджера Галины Торбенко, между прошлым и прежним "Кремом" нет ничего общего.

Новое заведение представляет собой кофейню и кондитерскую, где готовят десерты — торты, всевозможные пирожные, чизкейки, макоронсы, панкейки и многое другое.

Пока это единственное заведение такого формата у ресторанного холдинга, однако в следующем году появятся новые точки.

Галина Торбенко,

бренд-менеджер компании Kinza Group:

— Формат кондитерской кофейни будет расширенным. Здесь можно не просто выпить кофе, попробовать десерты, но и полноценно поужинать. В следующем году мы планируем развиваться в виде "облегченной" точки по торговым центрам Барнаула.

В "Креме" работают два зала. В центре одного из них находится большая стеклянная холодильная камера. Это новый формат представления десертов в кафе, отметила Галина Торбенко. В заведении есть возможность взять кофе с собой.

Галина Торбенко,

бренд-менеджер компании Kinza Group:

— Надеемся, наши гости будут пить кофе чаще. На мой взгляд, Барнаул отстает в этом плане от Новосибирска, где ходить со стаканом кофе каждое утро — в порядке вещей для многих. Здесь кофе с собой берут меньше, несмотря на то, что в городе есть достойные кофейные игроки.

Сейчас в здании на Социалистическом,116 работают три заведения компании Kinza Group — "Кинза и мята", "Мясо" и "Крем". По словам Галины Торбенко, у каждого заведения есть своя аудитория. Если у ресторана она более взрослая, то у бургерной и кофейни — молодежная.