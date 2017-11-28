В центре Барнаула столкнулись три иномарки. Фото: Артём Молостов в vk.com/barneos22. В центре Барнаула столкнулись три иномарки. Фото: Артём Молостов в vk.com/barneos22. В центре Барнаула столкнулись три иномарки. Фото: Артём Молостов в vk.com/barneos22. В центре Барнаула столкнулись три иномарки. Фото: Василий Заинковский в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что ночью в центре города столкнулись автомобили Audi A7, Hyundai Solaris и Toyota RAV 4. Авария произошла на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Крупской.

На снимках видно, что у автомобилей повреждены передние и задние части. По словам очевидцев, пострадавших нет.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация о ДТП. Скорее всего, водители решили проблему на месте.