В Барнауле ночью 27 ноября в аварию попали три иномарки, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В центре Барнаула столкнулись три иномарки. Фото: Артём Молостов в vk.com/barneos22.
В центре Барнаула столкнулись три иномарки. Фото: Артём Молостов в vk.com/barneos22.
В центре Барнаула столкнулись три иномарки. Фото: Артём Молостов в vk.com/barneos22.
В центре Барнаула столкнулись три иномарки. Фото: Василий Заинковский в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что ночью в центре города столкнулись автомобили Audi A7, Hyundai Solaris и Toyota RAV 4. Авария произошла на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Крупской.
На снимках видно, что у автомобилей повреждены передние и задние части. По словам очевидцев, пострадавших нет.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация о ДТП. Скорее всего, водители решили проблему на месте.
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