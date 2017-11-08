В центре Москвы злоумышленники вынесли из салона 75 шуб на 7 млн рублей

Злоумышленники взломали дверь магазина на ул. Краснопрудная и похитили 75 меховых шуб, после чего скрылись на автомобиле BMW X5 с номерами-двойниками.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступников и похищенных меховых изделий.