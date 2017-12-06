В Центробанке рассказали о готовящихся хакерских атаках по Новый год

Активность вируса Cobalt Strike резко упала. По словам специалистов, это значит, что мошенники готовят модификацию вируса для атак на финансовые учреждения в конце года. Об этом в интервью "Российской газеты" рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
По словам Сычева, в одно время специалисты фиксировали в неделю по две-три массовые рассылки с Cobalt Strike. Однако в последнее время их активность резко упала. "Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает", — сказал Артем Сычев.
Он отметил, что в текущем году количество покушений на хищение средств со счетов возросло. Хакерские атаки затрагивают не только банки, но и их партнеров. Поэтому Банк России предложит публичным компаниям ввести в советы директоров компетенции по кибербезопасности.
Также для борьбы с мошенниками банки начнут обмениваться информацией о счетах дропперов. Сычев считает, что это поможет противодействовать запуску в теневой оборот и обналичиванию украденных денег.
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