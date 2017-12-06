В Центробанке рассказали о готовящихся хакерских атаках по Новый год

По словам Сычева, в одно время специалисты фиксировали в неделю по две-три массовые рассылки с Cobalt Strike. Однако в последнее время их активность резко упала. "Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает", — сказал Артем Сычев.

Он отметил, что в текущем году количество покушений на хищение средств со счетов возросло. Хакерские атаки затрагивают не только банки, но и их партнеров. Поэтому Банк России предложит публичным компаниям ввести в советы директоров компетенции по кибербезопасности.

Также для борьбы с мошенниками банки начнут обмениваться информацией о счетах дропперов. Сычев считает, что это поможет противодействовать запуску в теневой оборот и обналичиванию украденных денег.