В Уфе судья-шаман оградилась от правозащитников магическим кругом из соли

Заседание было посвящено делу общественников, которые подали иск в связи с нарушением прав уфимцев на чистую воду.

Когда истцы прошли в зал судебного заседания, они увидели, что по всему полу рассыпана соль. Соляной дорожкой обведен и стол судьи. Судья Идиатова отказалась объяснить необходимость соляных дорожек и все вопросы игнорировала.

"Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: "Что вокруг меня насыпали?. Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: "Я в суд пришла или к шаману?" — снова молчит, — рассказала о произошедшем правозащитница Альмира Жукова. — Она от нас ограждалась, что ли? Если бы кто рассказал о таком, в жизни не поверила бы. Это же маразм, нездоровое поведение. Буду ходатайствовать о психиатрической экспертизе Идиатовой. Она ведь представляет Российскую Федерацию и так нездорово себя ведет".

"Я пыталась из коридора сфотографировать зал судебного заседания вместе с судьей. В это время сзади на меня кто-то напал, начал вырывать телефон из рук и ломать его. Это оказался пристав, — рассказала правозащитница Рамиля Саитова. — При этом хватал за грудь. Я была в шоке", пишет znak.com.

Справка

Магический круг — круг или часть пространства, очерчиваемые тем или иным образом, признается практиками многих отраслей ритуальной магии. Считается, что он может содержать энергию и образует сакральное пространство, или же предоставит колдунам форму магической защиты от сверхъестественных сил.