Символ секса или винного бога: что на самом деле означает знак Дня всех влюбленных

Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Пилотажная группа "Открытое небо" рисует сердце в небе над Барнаулом. День города, 30 августа 2014 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Сердца в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Валентинка. Сердечко. Фото: Михаил Хаустов.

Краткое содержание

Подарок древних

Похожим символом в древности пользовались еще эллины и римляне. Времена тогда были жестокие, во время войн да и в некоторых античных развлечениях люди резали, рубили и кололи друг друга холодным оружием, так что внешнинадоком этим суровым людям. И реальное сердце совсем не походит на то, что теперь рисуют на День всех влюбленных.

Бесспорно и то, что античные люди применяли этот символ для изображения любви. С писчей бумагой тогда было трудно, если не сказать что вообще никак. Да и маркеров и ручек с цветными чернилами тогда еще не изобрели. Поэтому люди старались сокращать написанное как могли.

Например, знак "?" — это латинское слово "Quaestio", одно из значений которого на русский переводится как "вопрос". Чтобы его сократить, люди писали в конце вопросительного предложения "Qo". Потом, ради экономии места, начали ставить "Q" над "o". Последняя буква при скорописи превратилась в точку, а первая — в характерную загогулину.

А вот с понятием "любовь" пошли похожим способом, но не трансформировали начертания слова, а решили заменить его на некий понятный всем символ, которым и стал тот, что мы теперь почему-то зовем "сердечком".

От латинян к католикам

Его использовали всю античную эпоху, но во времена диких времен, когда Европу завоевали германские и прочие варвары, общая грамотность упала, и писать записочки с разными символами обычные люди, да и безграмотные элиты, перестали. Знания теплились лишь в католических монастырях, где главным языком продолжал (и продолжает) быть латинский. А вместе с ним и различные символы римской культуры.

Слово"любовь" вовсе не чуждо христианам. Но речь у монахов шла уже не чувственной любви или, пардон, просто о неприкрытом сексуальном соитии, которое подразумевали античные язычники, но о любви возвышенной, духовной. А душа, как верили тогда, находится у сердца. Поэтому старые значок и приобрел новый смысл.

Версии происхождения символа "сердечко"

Растение Диониса

У древних греков символом бога виноделия Диониса был плющ. Ветка плюща с листком часто использовалась для декорирования амфор, в которых, в том числе хранили и вино. Однако Дионис олицетворял не только пьянящий напиток, в честь него греки совершали и оргии, в которых, помимо чисто религиозных действий, предпринимались и сексуальные (которые, кстати, делались тоже не просто так, а как было положено в культе этого бога).

Поэтому эллины видели в знаке плюща множество значений. Были среди них и не совсем пристойные. Публичные дома у древних греков нередко использовали лист этого растения в качестве некой эмблемы или даже в рекламных целях. Такой знак, например, появился в IV в. н.э. был изображен на борделе в Эфесе.

Видов плюща бывает множество, но некоторые из них имеют листья, похожие на "сердечко", который теперь дарят в День всех влюбленных. А нередко и самого Диониса изображали в венке и из виноградной лозы, и в венке из плюща с листьями-"сердечками".

Мягкое место

Другая версия происхождения этого символа связана с особой, которой посвящались эти рисованные символы любви. Именно плотской любви, так как, повторимся, значок придуман изначально разгульными язычниками.

Речь идет о женщине. Считается, что в древности эллины и латиняне видели главную ассоциацию женской красоты в формах дам, так сказать, со спины. Поэтому этот самый символ — это как бы схематичная репродукция женских ягодиц.

Рисуя ее древние люди как бы говорили, что чувствуют плотскую страсть, прямо намекая, что вызвало у них такое возбуждение.

Частичка Приапа

Куда более нескромной является версия о том, что это вовсе не репродукция женской филейной части, а мужского начала. То есть, не то, что плотски любят, а то, чем именно.

Напомним, что речь идет о теплых Греции и Риме, где люди хоть и ходили, прикрывшись некими одеждами, но нередко могли щеголять и голышом. Поэтому они прекрасно знали не только, как выглядит настоящее человеческое сердце, но и все, названные после срамными, места на теле.

У того самого Диониса (у римлян — Вакха) и не менее известной богини любви Афродиты (в римском пантеоне — Венера) был непутевый сынок Приап, бог плодородия, который изображался с вечно эрегированным огромным половым членом.

Культ его был довольно распространен и в Греции, и в Риме, и в Малой Азии. Его не только рисовали, но и ставили ему статуи. Иногда статуи делали лишь в виде главного атрибута Приапа — его гигантского фаллоса.

И этот самый символ "сердечка" многие исследователи полагают изображением верхней части приапического органа. Который, безусловно, выражает чувство глубокой симпатии к той, к которой его обращают.

P.S. Впрочем, это только версии. Вы можете все еще верить, что 14 февраля будто какой-то бумажный хирург-кардиолог режете из красной картонки именно сердце ;-)

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