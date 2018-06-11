Иван Ургант опроверг информацию о получении израильского гражданства

Сегодня, 18:11.
Жизнь

Издание "Вести.Израиль по-русски" сообщило, что Иван Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Телеведущий опроверг эту информацию.

История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант". Фото: скрин с видео Первого канала.

По данным издания, Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми. Новый паспорт шоумен получил в аэропорту еврейского государства Бен-Гурион 10 июня, сообщило СМИ.

Телеведущий высказался по поводу этой новости в своем аккаунте Instagram.

Иван Ургант,
телеведущий:

Я действительно уехал в Израиль. На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь.

Загранпаспорт Израиля дает право безвизового въезда в 161 страну.

В конце мая СМИ написали о том, что российский бизнесмен и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Сообщалось, что он будет жить в особняке в Неве-Цедек, купленном за $28 млн у актрисы Галь Гадот.

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