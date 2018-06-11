Иван Ургант опроверг информацию о получении израильского гражданства

Издание "Вести.Израиль по-русски" сообщило, что Иван Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Телеведущий опроверг эту информацию.
По данным издания, Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми. Новый паспорт шоумен получил в аэропорту еврейского государства Бен-Гурион 10 июня, сообщило СМИ.
Телеведущий высказался по поводу этой новости в своем аккаунте Instagram.
Иван Ургант,
телеведущий:
Я действительно уехал в Израиль. На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь.
Загранпаспорт Израиля дает право безвизового въезда в 161 страну.
В конце мая СМИ написали о том, что российский бизнесмен и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Сообщалось, что он будет жить в особняке в Неве-Цедек, купленном за $28 млн у актрисы Галь Гадот.
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