Иван Ургант опроверг информацию о получении израильского гражданства

Я действительно уехал в Израиль. На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь.