Алтайские власти заплатят штраф за покупку ваз стоимостью 3,5 млн рублей

Александр Зонов известен как активист, который работает с антикоррупционной темой. В 2016 году он записал манифест против коррупции в Алтайском крае, позже баллотировался в Госдуму от "Партии Роста".

В 2017 году Зонов заинтересовался закупкой управделами правительства Алтайского края. Руководитель ведомства Алексей Белобородов заказал "для обеспечения государственных нужд" две вазы "Классика" общей стоимостью 3,5 млн рублей. Исполнителем заказа стал мастер Колыванского камнерезного завода Александр Дербенев.

Зонов сделал запрос в московскую архитектурную студию и получил ответ, что подобные вазы можно выполнить за 1,5 млн рублей. Правда, не из ревневской яшмы, на которой настаивал управделами, а из мрамора — более дешевого камня.

По этому поводу Зонов пожаловался в краевое УФАС и минфин. Ведомства нарушений в закупке не нашли. Тогда активист написал в федеральную ФАС и получил ответ о том, что действия заказчика признали неправомерными. Антимонопольная служба решила, что способ закупки был выбран неправильно.

В заказе было указано, что вазы должны быть именно из ревневской яшмы. Единственное предприятие, которое имеет лицензию на добычу этого камня — Колыванский камнерезный завод. Но в условиях контракта не было сказано, что автором изделий должен быть конкретный человек — Александр Дербенев. Позднее он получил исключительные права на изготовление ваз "Классика", но уже после заключения договора между управделами и заводом.

ФАС пришла к выводу, что права закупать вазы у единственного поставщика у властей не было, они должны были провести аукцион. За это нарушение полагается административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Новый эпизод в деле Белобородова?

Интересно, что в октябре 2017 года против Алексея Белобородова, который заказывал вазы, краевое СУ СКР возбудило дело о превышении полномочий. Его подозревают в аналогичном нарушении, только на более крупную сумму. По версии следствия, он без конкурса организовал закупку у одного поставщика трех иномарок общей стоимостью 18 млн. рублей.

Активист Александр Зонов жаловался по поводу ваз и в СКР. Ему ответили, что примут эту информацию к сведению. Возможно, дело Белобородова пополнится новым эпизодом.

Что говорят на Колыванском заводе

Ранее директор завода Андрей Михеев рассказывал "КП на Алтае", что считает активность Зонова "вредительством", и объяснил, почему вазы заказали именно в Колывани. "В Москве просто нет ревневской яшмы. Лицензия на добычу и разработку Ревневского месторождения, являющегося единственным в мире, есть только у нас. На Урале этот камень есть, но другого цвета — коричневого", — утверждал директор.

Михеев также отмечал, что стоимость ваз не надуманная, так как этот материал ценится высоко, он очень сложный в обработке, и работа предполагалась ручная. Директор завода особо подчеркивал, что предприятие выживает во многом благодаря таким госзаказам.