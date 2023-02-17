Вечно молодые, вечно занятые. Какими были алтайские студенческие отряды в «нулевых» и в прошлом веке

В День студенческих отрядов Altapress.ru предлагает отмотать время на десяток-другой лет назад и посмотреть, как выглядели студенты-активисты начала 2000-х и немного раньше.

Студенческие отряды начали развиваться в Алтайском крае в 1964 году, в стенах политехнического института.

Кстати, в 1966 году алтайские студенты участвовали в восстановлении Ташкента, пострадавшего от землетрясения. 29 бойцов во главе с командиром Анатолием Якименко, входившие в состав Всесоюзного студенческого строительного отряда «Дружба», первыми прибыли на место работы. Отряд обеспечивал доставку грузов на строительство трамвайных путей в новом микрорайоне.