17 февраля
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День в истории

Вечно молодые, вечно занятые. Какими были алтайские студенческие отряды в «нулевых» и в прошлом веке

В День студенческих отрядов Altapress.ru предлагает отмотать время на десяток-другой лет назад и посмотреть, как выглядели студенты-активисты начала 2000-х и немного раньше.

Студенческие отряды, 2012 год.
Студенческие отряды, 2012 год.
vk.com/spojuventa

Студенческие отряды начали развиваться в Алтайском крае в 1964 году, в стенах политехнического института.

Кстати, в 1966 году алтайские студенты участвовали в восстановлении Ташкента, пострадавшего от землетрясения. 29 бойцов во главе с командиром Анатолием Якименко, входившие в состав Всесоюзного студенческого строительного отряда «Дружба», первыми прибыли на место работы. Отряд обеспечивал доставку грузов на строительство трамвайных путей в новом микрорайоне.

Справка

День студенческих отрядов ежегодно отмечают 17 февраля. Официально праздник появился в календаре в 2016 году, после того, как Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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