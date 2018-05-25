В удаленном алтайском селе поставили башню высотой с девятиэтажку

Башню установил "МегаФон". И это уже второе удаленное село края, в которое оператор зашел за последний месяц. В Верх-Чуманке 800 жителей. До прихода "МегаФона" у них не было возможности не только выходить в интернет с помощью мобильных устройств, но и просто звонить.

Базовая станция.

Высота базовой станции в три раза превышает самое высокое строение Верх-Чуманки — трехэтажную школу. Это позволило охватить связью не только сам населенный пункт, но и окрестности.

Появление связи вызвало настоящий ажиотаж среди ее жителей. Большая часть тарифных планов, выбранных селянами, включает в себя большие пакеты мобильного интернета.

Верх-Чуманка стала вторым поселком края, где "МегаФон" запустил голосовую связь и скоростной мобильный интернет 3G в диапазоне частот 900 МГц. Это позволило добиться скорости передачи данных 13 Мбит/с и значительно расширить территорию действия сети по сравнению с традиционными решениями 2G/3G.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского регионального отделения "МегаФона":

— Больше всего жители села ждали быстрого интернета, чтобы пользоваться сайтом госуслуг, смотреть прогноз погоды и просто быть в курсе событий новостных и развлекательных порталов. А у школьников появился доступ к онлайн-библиотеками и базам данных. С вводом в эксплуатацию нашей станции в Верх-Чуманке мы еще больше продвинулись в сокращении цифрового неравенства между горожанами и селянами.

Начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк отметил, что подобные проекты способствуют достижению целей, обозначенных президентом страны в майском указе. Они позволяют жителям отдаленных населенных пунктов получать все современные услуги. А задача власти, по мнению Герасимюка, тиражировать подобные практики.